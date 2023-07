Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (31)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os capricornianos começam a semana no alerta e a rotina será imprescindível durante este período. Não mude o andamento do seu trabalho. Cuidados para não comprometer seu orçamento com gastos em supérfluos. Não fique distante do seu par afetivo.

Áries – Dia de emoções no trabalho, no amor e com a família. Os problemas desaparecem e você terá chance de tomar a iniciativa nos negócios e realizar acertos domésticos. Saúde ótima. Surpresa financeira.

Touro – O momento é favorável para decisões ligadas a compra, venda, reforma e mudanças na decoração da sua casa. Os negócios caminham para o sucesso. Amor com vitórias. Confie na sua intuição.

Gêmeos – Conte com sua firmeza e persistência para resolver problemas do trabalho ou negócios. Você está bem é só aproveitar. Apenas, tome cuidado com os invejosos. Vênus incentiva o amor. Saúde excelente.

Câncer – As surpresas financeiras e profissionais continuam acontecendo. Aproveite para resolver antigas pendências. Chance de realizar um sonho ligado a vida da sua família. Amor elevado e feliz.

Leão – As influências do Sol e Vênus, são indícios positivos para resolver as questões profissionais, financeiras e afetivas. Você toma o caminho do sucesso. Satisfação com a família. Tente na loteria.

Virgem – A fase indica a necessidade de não passar dos limites em relação às exigências domésticas. Evite as críticas e aproveite que Mercúrio, está no seu signo aumentando a facilidade de negociar.

Libra – Período um tanto complicado Mercúrio, na sua desfavorável 12ª casa, faz você perder amigos e ter dificuldades de se entender com a família. Os assuntos delicados precisam de paciência. Amor neutro.

Escorpião – Conseguirá superar e modificar os planos profissionais com sucesso. Positivo para acertar os problemas financeiros. Vem sorte no setor familiar. Amor com definição.

Sagitário – Dia para resolver problemas financeiros e dar suporte aos familiares. Os momentos da vida afetiva serão brilhantes. Positivo para compras, viagens e decisões no trabalho. Conte com Áries e Peixes.

Capricórnio – Você passa o dia no alerta e precisará usar a sua natural paciência para evitar atritos com a família. Exigências no seu trabalho, nem todos estarão harmoniosos. No amor, não se queixe.

Aquário – Um bom dia, todos estarão dispostos a colaborar e com isso pode sair para negociar e organizar o trabalho. Positivo para compras domésticas. Criatividade e intuição. Amor feliz.

Peixes – As questões materiais e amorosas estarão integradas e com isso terá um período mais tranquilo. Pode receber apoio para novos negócios. Não abuse na alimentação, precisará de maior descanso.

