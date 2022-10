Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (31)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu brilho. Terá facilidade para trabalhar com o público. Procura enxergar lado positivo das coisas. Está sempre dando apoio à família e amigos. É inteligente, disposto e forte.

Alerta

Os capricornianos começam a semana no alerta e ficam neste período negativo até às 12h44, a indicação é de rotina enquanto durar esta fase. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Se depender dos astros esta tudo certo com você. Sua estrela brilha intensamente e isso pode provocar a inveja. Terá que realizar mudanças nos negócios e trabalho. Hora de viver um grande amor.

Touro – Bom dia para investir nos seus sonhos, faça novos contatos de negócios. O trabalho flui bem. Vênus, seu planeta traz amor e até mudanças na vida afetiva, pode assumir compromisso.

Gêmeos – Período que poderá lidar com pessoas invejosas, evite pedir favores ou contar o que pretende realizar. Nas coisas do coração não troque o certo pelo duvidoso, seja mais prestativo com seu amor e família.

Câncer – Você passa por um excelente período e tem chances de melhorar as finanças e resolver os impasses do trabalho. Positivo para sociedade. No amor, aumenta a intimidade.

Leão – O setor profissional está favorecido, prepare novos caminhos para fortalecer as finanças. Ajuda inesperada virá em boa hora. Clima de sedução no amor. Ótimo para compra, venda ou mudança no seu lar.

Virgem – O dia começa em alto astral, não tenha medo de arriscar um pouco mais, há chances de melhorar o trabalho e se tem negócio próprio, conte com entrada de dinheiro. Amor com solução dos problemas.

Libra – A presença do Sol na sua segunda casa é indicativo de equilíbrio no trabalho e finanças. O astral na vida familiar pede atenção aos problemas do dia-a-dia. Não discuta com Áries e Capricórnio.

Escorpião – Gradativamente terá a solução dos problemas do trabalho. Evite desgaste, principalmente com pessoas de Aquário, Áries e Leão. Vênus, acabou de entrar no seu signo e o sucesso deve acontecer.

Sagitário – Fase que deve evitar o estresse. Não use sua profissão como escudo. Alguns compromissos devem ser adiados. O ideal é adiar novos gastos e planejar cada passo com calma.

Capricórnio – Você amanhece no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 12h44. A tarde tudo já estará bem e você pode resolver assuntos da família e sair para compras de uso pessoal.

Aquário – O seu dia começa bem, o ideal planejar a fase do alerta que começa às 12h44. Não esquente a cabeça com atitudes irresponsáveis por parte dos outros, incluindo familiares. Amor sem problemas.

Peixes – Demonstre sua segurança e domínio. Sol, Vênus e Mercúrio, transitam na sua nona casa é quando realizará a maior parte dos seus sonhos. Bom momento para conquista amorosa.

