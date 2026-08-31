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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (31)

Quem nasceu nesta data é trabalhador, amigo fiel e caridoso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (31)
Autor Os nativos de Áries começam a semana no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa meticulosa, e nada o fará desistir de um objetivo. Terá facilidade para trabalhar em grupo. Busca sempre o bem estar das pessoas. Conseguirá atrair bons amigos durante sua existência. Trabalhador, amigo fiel e caridoso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Áries começam a semana no alerta e os astros aconselham prudência no trabalho. Fique dentro do orçamento. Evite ambientes agitados e pessoas negativas. No amor, o ciúmes pode trazer discussões desnecessárias.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia de alerta, a Lua desfavorece novas ações na área profissional e financeira. Mais rigor com a saúde, evite os exageros alimentares. Não se precipite em compras e decisões do lar. Amor com embaraços.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A fase traz vitórias profissionais e aumento dos ganhos. Mente aberta as mudanças de direcionamento dos negócios, que tendem a crescer. Amor bem situado, com apoio as suas ideias. Tente na loteria.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A convivência familiar esta tranquila, e você pode pensar em realizar mudanças no seu lar. O trabalho deve melhorar, busque apoio para os seus negócios. Pense e aja positivamente. Amor especial.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Fase que sua mente esta aberta às novidades na sua área profissional e financeira. Sorte em viagens e novos contatos de negócios. Excelente para tratar de assuntos da família. Proteção da pessoa amada.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Nesta fase aumenta a sua dedicação no trabalho. Estão abertos novos horizontes para mudar o rumo da vida profissional. Positivo para transações com imóveis e parceria comercial. Apoio da família. Amor agitado.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Mercúrio seu planeta, traz o sucesso e abre caminhos para decidir sobre seus negócios e mudança na área profissional. Energia de sobra na saúde, que dá novo ânimo em relação à família. Amor emocionante.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que deve evitar any tipo de mudança na área profissional. Vênus seu planeta, até dá chances para equilibrar as finanças e ter um melhor relacionamento afetivo. Mas, saiba superar os problemas.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fase que deve evitar a angústia. Procure se afastar dos invejosos. Não abuse nos gastos e tenha paciência no setor de trabalho. Espere que o dinheiro volta a aparecer. Amor esta impetuoso e difícil.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase para acertar os problemas da família, sair para compras domésticas e colaborar com setor financeiro. Novas ideias darão maior ânimo ao trabalho. Disposição para sua vida afetiva, vem muito amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Apoio de sócios, superiores e da família às mudanças que pretende realizar na área financeira e profissional. Sua coragem trará suporte para parcerias comerciais. Pode viajar. Amor ardente.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A hora é de sucesso no trabalho. Você esta com mais energia o que traz forças e coragem para mudanças no seu lar. Positivo para novos negócios. Grande intensidade e muita saúde. Amor sensual.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Nesta fase pode pensar em parceria ou sociedade. Favorável para iniciar uma nova etapa nos negócios e contar com mais dinheiro. Energia de sobra para realizar mudanças no lar. Amor agitado.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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