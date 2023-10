Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (30)

Quem nasceu hoje

Não teme as mudanças, seja de ordem profissional ou familiar. Nunca deixa um trabalho ou projeto inacabado. É uma pessoa com facilidade para comandar. A vida social trará muitas alegrias. Arrojado, confiante e encantador.

Alerta

Os nativos de Touro ficam no alerta até às 12h09, e os astros aconselham rotina durante este período. Após esse horário os geminianos precisaram de calma diante dos problemas no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

Áries – O momento é propício para inovar e abrir frentes de trabalho. Aja com firmeza para resolver as questões financeiras. A pessoa amada estará exigente e até distante. Atenção com a saúde.

Touro – Você sai do alerta às12h09, deixe as decisões profissionais, financeiras e domésticas para o período da tarde. Momento de segurança, inclusive no amor. Conte com Aquário e Peixes.

Gêmeos – Organize seus próximos passos no começo da manhã, já que entrará no alerta às 12h09, e ficará neste período negativo por dois dias e meio. Cautela com novos gastos. Não discuta com sua família.

Câncer – Nesta fase conduzirá o trabalho com boas energias. A promessa dos astros são de alegrias em todos os setores. Saia para negociar e iniciar projetos domésticos. Amor com equilíbrio. Tente na loteria.

Leão – A influência do Sol, na sua quarta casa astral indica chances de resolver os problemas domésticos e até partir para mudança de residência. Se sentirá útil à sua família. Carinhos da pessoa amada.

Virgem – Dia benéfico para negociar com sócios e familiares. Aproveite o bom astral para realizar compras de uso pessoal, viajar e até resolver assuntos de novos trabalhos. Vênus traz amor e paz.

Libra – Você ainda tem alguns dias pela frente para resolver problemas afetivos e financeiros. Leve tudo com muito equilíbrio, não discuta com ninguém ou fique chateado com os amigos. Evite novos gastos.

Escorpião – Você sente que poderá realizar muitas mudanças no lar e negócios. Tire proveito para solucionar problemas que o incomodam. Assuma novas responsabilidades com a família. Amor equilibrado.

Sagitário – A Lua indica possibilidade de um mal entendido com quem trabalha ou negocia. Procure ter paciência, evite mudanças na vida profissional ou doméstica. Não espere apoio da família.

Capricórnio – Você passa por um bom período e tem apenas que saber aproveitar. Espere por novidades e dê mais apoio à pessoa amada. Fase de compras, viagens e decisões financeiras.

Aquário – Dia que estará envolvido com problemas da família. Conseguirá acertar, inclusive a situação financeira. Continue mantendo os laços de amizade com as pessoas do trabalho. Bom dia para o amor.

Peixes – Mercúrio e Marte, trazem um grande acontecimento nos negócios e crescimento financeiro. Aproveite para pensar e acertar a vida afetiva. Não deixe de praticar esporte e se alimente melhor.





As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

