Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (30)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os geminianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho durante este período

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

continua após publicidade .

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho durante este período. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças no relacionamento afetivo.

continua após publicidade .

Áries – Fase que Vênus que equilibra o setor financeiro e afetivo o desfavorece até o dia 21 de fevereiro. Tenha calma para não ter perdas nos negócios e no amor. Organize a vida familiar.

Touro – Período que acreditando no seu potencial profissional conseguirá mais negócios, entrada de dinheiro e ânimo na vida afetiva. Colaboração da família em novos projetos. Saúde perfeita.

Gêmeos – O dia é de alerta e um certo desânimo pode tomar conta de você. Em relação a dinheiro não saia para compras ou negócios. Desfavorável para viagens e mudanças no lar. Amor com mágoas.

continua após publicidade .

Câncer – Fase que deve ser mais objetivo no trabalho. Chances de melhorar seus ganhos. A pessoa amada precisa de mais atenção. Organismo perfeito. Saia para compras.

Leão – Você terá força de vontade para realizar mudanças no trabalho. Boa relação com colegas e os envolvidos nos seus projetos, inclusive familiares. Estará mais sensível com a pessoa amada.

continua após publicidade .

Virgem – O sucesso profissional terá forte influência nos assuntos domésticos. Compras e mudanças no lar estão em alta. Positivo para viagens, início de projetos em sociedade. Emoções equilibradas no amor.

Libra – Receberá elogios por seu bom senso na profissão, e naturalmente entrada extra de dinheiro. Use e abuse da sua energia mental. Amor suave e compreensivo. Proteção de Touro. Tente em jogos.

Escorpião – Dia para resolver problemas domésticos, pode sair para compras, inclusive de uso pessoal. Disposição de sobra para trabalhar. A vida afetiva esta em fase de reconstrução. Evite excessos alimentares.

Sagitário – Seu otimismo natural traz apoio e incentivo para as finanças. Além de bons negócios existe abertura para mudar o trabalho e negócios. Saia da rotina com seu amor, que vem com mais paixão.

Capricórnio – O sinal é de um dia feliz para definir os negócios, trabalho e compras domésticas. Espere novidades e fortes emoções no amor. Seja conciliador com Sagitário e Gêmeos. Tente em jogos.

Aquário – Fase positiva para parcerias com familiares. Sinal de cumplicidade na com o seu amor. Vênus, traz bons negócios, entrada de dinheiro e novos amigos. Não comprometa o que conquistou.

Peixes – Período que apesar de Vênus já estar no seu signo, ainda enfrentará alguns problemas profissionais e afetivos. Discussões no trabalho devem ser evitadas. Rivalidade com Gêmeos, Aquário e Áries.

Siga o TNOnline no Google News