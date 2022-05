Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (30)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de bom coração. Procura sempre o lado positivo da vida. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Esta sempre ajudando os mais necessitados. É livre, bem disposto e arrojado.

Alerta

Os geminianos continuam no alerta, e o mais recomendado é a rotina no setor de trabalho. Adie as mudanças no seu lar para quando estiver fora desta fase. No amor, procure ter jogo de cintura com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Vênus, na sua segunda casa aumenta as chances de ganhar mais, acertar os negócios, incluindo compra de imóveis e melhoria na profissão. Solte sua alegria com seu par afetivo.

Touro – A Lua esta no seu signo e agora Vênus também. Realize suas esperanças profissionais. Encare a concorrência como estímulo para superar seus limites. Parcerias com parentes. Cumplicidade no amor.

Gêmeos – O dia é de alerta, o ideal é rotina, seja mais compreensivo com familiares. Sinal de desentendimento no trabalho. Desfavorável para compras, viagens e visitas. Amor exigente.

Câncer – Nesta fase deve ser mais otimista, mas não avance o sinal quando o assunto for mudanças nos negócios e trabalho. Poderá superar os desafios profissionais. Cuide da saúde, evite bebidas alcoólicas.

Leão – Fase que deve ser mais flexível para evitar problemas na área profissional. Solte sua alegria e não tenha receio de tomar iniciativas no seu lar. Seja diplomático com Gêmeos e Câncer. Saúde perfeita.

Virgem – A sua estrela vai brilhar no trabalho e negócios. Conseguirá resolver as pendências financeiras. Conte com nativos de Capricórnio e Peixes. Tudo bem no amor, vem mais paixão.

Libra – Período que deve ser mais compreensivo com a família e seu amor. Não crie problemas com Touro e Gêmeos. Use sua fé para superar as angústias da vida profissional. Evite novos gastos.

Escorpião – Você tem Vênus no seu signo oposto que vai ajudar a acertar as finanças e negócios. Em alta parcerias com pessoas da família. Dinheiro extra entrará no seu orçamento. Saúde perfeita. Amor prestativo.

Sagitário – Dia que estará mais firme nas suas ideias sobre os novos passos nos negócios e trabalho. O sucesso o acompanha é só aproveitar. Não crie disputas com Gêmeos e Câncer.

Capricórnio – Período que poderá contar com apoio dos envolvidos nos negócios e trabalho. Espere e conte com o melhor. Seja mais rápido em decisões domésticas. Sinal de alegria com seu amor.

Aquário – Você esta um pouco tenso com a família, o ideal é dar apoio a todos. Nada de desânimo, o dia será produtivo. Já no amor não seja tão exigente. Pode sair para compras domésticas.

Peixes – Fase que agrada a todos com quem convive e com isso conseguirá realizar um bom trabalho com a família. Invista em novos projetos. Atração física marca o amor. Não discuta com Gêmeos e Câncer.