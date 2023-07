Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (3)

Quem nasceu hoje

A sua personalidade empreendedora fará se destacar profissionalmente. Terá facilidade para o comando, pois nada escapa ao seu olhar meticuloso. A família será importante engrenagem em sua vida. É inteligente, disposto e verdadeiro.

Alerta

Os capricornianos começam a semana no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Não realize mudanças no setor de trabalho ou inicie novo projeto. No amor, procure ser menos exigente. Saúde em baixa.

Áries – O clima é de colaboração na vida profissional com possibilidades de novas decisões de negócios. Pode pensar em compra, venda ou reforma de sua casa. Positivo para viagens. Resolva assuntos de saúde.

Touro – Harmonia e descontração com as amizades, pode incluir sócios e familiares. Mudança significativa no trabalho. Facilidade para resolver problemas domésticos. Bom para viagens. Paz com seu amor.

Gêmeos – Você passa por um momento importante no trabalho, pode realizar as mudanças que tem em mente. Saúde firme e vontade de sair da rotina. Amor sensual e estável. Dê apoio a Sagitário e Peixes.

Câncer – O Sol no seu signo abre espaço para solução de problemas financeiros e profissionais. Os negócios estão movimentados. Entusiasmo em relação à vida familiar. Cuide da alimentação. Amor poderoso.

Leão – Fase que deve evitar a impaciência, o Sol não o favorece. Cuidado com decisões arriscadas, o ideal é ficar na rotina. Inquietação nas finanças, poderá enfrentar obstáculos com os invejosos. O amor vai bem.

Virgem – Período que deve planejar os negócios e mudanças no trabalho. Não tome decisões sobre sociedade ou parceria. Marte só estará no seu signo a partir do dia 11, até lá paciência. Mais calma com seu amor.

Libra – Dia que terá solução rápida dos negócios e trabalho. Você será beneficiado com melhoria nas finanças, com bons negócios, chances de compra e encontros de trabalho. A mente busca paz no amor.

Escorpião – Surpresas nos negócios, conseguirá resolver os problemas financeiros. Agitação no trabalho. Poderá receber convites para viagens. Descontração no lar. Aproveite intensamente o amor.

Sagitário – A Lua está no seu signo deixando você bastante motivado com o andamento dos negócios domésticos. Notícias agradáveis do seu amor, que está mais prestativo. Conte com Câncer e Áries.

Capricórnio – O dia é de alerta e o ideal é fugir de brigas no lar. Adie mudanças nos negócios e trabalho. Poderá ter alguma indisposição com o fígado, evite frituras. Amor exigente. Não viaje.

Aquário – Boa fase para meditar sobre a vida e tomar coragem de transformá-la. Terá muita sorte em novo negócio. Poderá contar com Gêmeos e Touro. Novos sonhos no amor. Saúde perfeita.

Peixes – Surpresas na vida familiar, estará pronto para compras, negócios com parentes e reformar sua casa. Saúde em ordem. Fortes emoções na vida afetiva. Trabalho com progresso. Tente na loteria.

