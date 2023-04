Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (3)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Está sempre à procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte desse nativo, o que fará ter muitos amigos. É alegre, franco e formador de ideias.

Alerta

Os virginianos começam a semana no alerta e os astros aconselham a rotina no trabalho. Controle os gastos para não entrar no vermelho. No amor, cuidado com palavras ásperas ou poderá magoar a pessoa amada.

Áries – A fase traz forte influência de Júpiter no seu signo até o dia 17 de maio, quando passa a influenciar Touro pelo período de um ano. Aproveite para organizar o trabalho, vida familiar e finanças.

Touro – Você caminha a passos largos na busca do sucesso profissional e financeiro. Terá alguns dias para se cuidar. Sol, Mercúrio e Júpiter logo estarão fazendo companhia.

Gêmeos – Excelente dia para compras, viagens e solução de problemas domésticos. Seja determinado e leve adiante novos negócios. Não se esqueça que Vênus não abre espaço para o amor.

Câncer – O período é excelente para renovar o setor profissional e usufruir melhor do seu trabalho. Agite os negócios, saia para compras e aceite apoio de Aquário e Peixes. Amor em alto astral.

Leão – A Lua no seu signo traz novidades e equilíbrio nos seus negócios e trabalho. Positivo para mudanças, viagens e até mudanças na vida doméstica. Com seu amor mostre-se mais flexível.

Virgem – Dia de alerta, precisará ficar na rotina, não tome decisões precipitadas nos negócios ou trabalho. Fique atento as perdas financeiras. A família faz cobranças. Cuide com carinho da saúde.

Libra – Fase que está mais otimista e com isso resolverá os problemas domésticos. Chances de negócios e até mudanças no trabalho. Novidades e muitas emoções no amor. Colabore com Câncer e Áries.

Escorpião – Neste período precisará cuidar da saúde e evitar excessos com frituras, gorduras e até os doces. Seja rápido nas decisões profissionais, há muitas chances de sucesso. Renove os valores no amor.

Sagitário – O sinal é de alegrias e descontração. Você sente que venceu muitos dos problemas do trabalho e afetivos. Saia da rotina, organize os negócios, compras e até mudanças na profissão.

Capricórnio – Precisará de força de vontade para resolver as pendências no lar. Explore sua agilidade mental e coloque para funcionar os negócios, trabalho e acertos afetivos.

Aquário – Nesta fase deverá ser mais positivo nos assuntos da família. Espere e conte com o melhor, vencerá fácil qualquer disputa e terá boas notícias sobre parentes. Seu amor espera mais atenção.

Peixes – Explore a sua agilidade mental em relação as mudanças no lar. Realize todos os projetos domésticos. Saia da rotina e invista em novos trabalhos. Amor com decisões importantes.

