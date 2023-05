Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (29)

Os virginianos acordam no alerta e ficam neste período negativo até às 11h52

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os virginianos acordam no alerta e ficam neste período negativo até às 11h52. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio. A indicação é para descansar e repor as energias gastas.

Áries – Fase que pode colocar em ação toda sua determinação para conquistar o equilíbrio profissional. Nada o impedirá do sucesso que está nas suas mãos. Destaque para o amor.

Touro – Período de boas notícias sobre os negócios e do trabalho que rende além do esperado. Siga sua intuição e ganhe mais. O relacionamento familiar tende a ser mais calmo. Amor em alto astral. Tente na loteria.

Gêmeos – Conte com a colaboração do Sol no seu signo, gradativamente vai superar os problemas. Notícias positivas nos negócios. A relação afetiva passa por uma fase de renovação. Colabore com a família.

Câncer – O astral será cheio de dificuldades, procure resolver tudo e fique longe de pessoas tensas. Não leve problemas do trabalho para o seu lar. Aja com sutileza com familiares de Virgem e Leão.

Leão – Dia para resolver problemas da família. Mas, no trabalho a fase é de total tranquilidade. Saberá usar seus recursos com inteligência para ganhar mais. No amor Vênus, pede muita atenção até 06 de junho.

Virgem – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 11h52, até lá rotina e paciência. A tarde estará tudo bem. Organize os negócios e não tenha pressa na solução. Não critique os familiares.

Libra – O início do dia será tranquilo e de harmonia com a família. Mas, deve se organizar para o seu alerta que inicia às 11h52. Procure ser receptivo no trabalho. Evite mudanças na área financeira. Fique na rotina.

Escorpião – Período que deve ter ações firmes nos negócios. Conseguirá resolver os problemas financeiros. Use e abuse da sua comunicação junto dos colegas de trabalho ou sócios.

Sagitário – Descobrirá novas oportunidades em relação aos negócios. Se dedique à carreira profissional e conquistará a tranquilidade no trabalho. Dê atenção à família e resolva a vida afetiva.

Capricórnio – Pode assumir novos trabalhos, com possibilidade de mudar de cargo ou viajar. Conquista e sedução na vida amorosa. Tranquilidade para organizar o lar. Vigie sua alimentação.

Aquário – No trabalho haverá interesses em comum o que favorece a relação profissional. Não terá motivos para se queixar. Precisará dar mais atenção à familiares com início de depressão. Aja com discrição.

Peixes – Cuide dos interesses domésticos, pode sair para compras e mudanças na decoração da sua casa. Siga em frente com o trabalho e conte com mais dinheiro. No amor um pouco mais de vibração.

