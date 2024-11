Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (28)

Os virginianos começam a semana no alerta

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os virginianos começam a semana no alerta. A rotina deve ser mantida no setor de trabalho. Adie mudanças, compras e viagens. Cuidado para não passar dos limites com críticas e imposições a pessoa amada e a família. Saúde neutra.

Áries – Dia que deve poupar a família de críticas e resolver os problemas financeiros. O trabalho passa por mudanças e logo conseguirá um grande progresso. Conquistas no amor. Os amigos colaboram.

Touro – Fase que seu progresso financeiro depende bastante de negócios ligados à viagens, imóveis e transações com o comércio de decoração. Apoio de Aquário, Câncer e Libra.

Gêmeos – Período de muita descontração tanto no trabalho como nos negócios. Conte com equilíbrio financeiro, chances de abrir novos caminhos para aumentar os ganhos. Amor descontraído. Controle a ansiedade.

Câncer – Você passa por uma das melhores fase do ano. A presença de Mercúrio e do Sol em Escorpião é a grande chance de progresso, de saúde, amor e felicidade. Conquista no trabalho. Sucesso afetivo.

Leão – A Lua no seu signo traz tranquilidade no lar e chances de compra doméstica. Forte ânimo para organizar novos trabalhos e ter sucesso financeiro. Descontração com a pessoa amada. Acertos com parentes.

Virgem – Você passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações e o ideal é a rotina. Pode haver complicações com a saúde. Cuidado com os invejosos. Não discuta com nativos de Sagitário e Leão. Amor em paz.

Libra – Bom período para solucionar problemas financeiros. Apoio da família para se livrar das contas. Novidades em seus negócios, mudanças e convites. Bons contatos com Aquário e Gêmeos. Amor sensual.

Escorpião – Fase de alegrias com a família. Boas notícias sobre mudanças, negócios e dinheiro. Paz na vida afetiva. Conquista importante no trabalho. O momento é positivo para renovar o lar.

Sagitário – Fase em que não deve entrar em atrito com pessoas do trabalho. Problemas dos mais diversos, o ideal é se recolher e dar tempo ao tempo na vida profissional. Procure relaxar. Amor e finanças em ordem.

Capricórnio – Você tem a presença de Vênus na sua desfavorável 12ª casa e, o setor afetivo e financeiro pedem atenção. Não discuta com seu amor e com relação a novos gastos, será importante se cuidar.

Aquário – Dia que terá segurança em novas ações profissionais e acertos financeiros. Trabalhos em grupo devem trazer recompensas. Graças ao seu dinamismo pode mudar a imagem que fazem de você.

Peixes – A fase é favorável para tomar decisões nos negócios e trabalho. O sucesso está ao seu lado. Positivo para compras, investimentos e ações na justiça. Amor feliz.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



