Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (28)

O alerta neste começo de semana esta sendo direcionado para os nativos de Aquário

Quem nasceu hoje

Está sempre á frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades que possam aparecer. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.

Alerta

O alerta neste começo de semana esta sendo direcionado para os nativos de Aquário. A indicação é de rotina no trabalho. Não entre em discussões com seu par afetivo ou família. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Os astros acentuam sua personalidade forte com chances de acertar seus negócios e trabalho. Conseguirá vantagens financeiras e se afastar de pessoas negativas. Melhora no amor.

Touro – A influência atual indica oportunidade de mudanças nos negócios e novas aberturas profissionais. Se empenhe mais e se prepare para as novidades. A família precisa de atenção e seu amor também.

Gêmeos – Vitórias importantes na vida profissional, colaboração para novos negócios. Aceite novos desafios e conte com mais dinheiro. Boa sintonia na família. Vem paixão e acertos de convivência.

Câncer – O ambiente profissional esta equilibrado, novas chances para mudar os negócios e acertar parcerias. Administre a vida familiar e evite os invejosos. Alimente-se melhor, evite frituras e massas.

Leão – Aproveite as boas energias e busque o reconhecimento no trabalho. O seu poder de ganho esta em alta. Pode negociar a vontade. Dê mais espaço para a pessoa amada e viva bem. Lar feliz.

Virgem – Você terá sensibilidade para lidar com familiares, pode sair para negócios imobiliários. Momento propício para organizar o trabalho e finanças. A tranquilidade também esta na vida afetiva. Tente na loteria.

Libra – Evite qualquer excesso nos gastos e deixe tudo como esta. Não arranje confusão com parentes, tenha cautela ao dar opiniões para Aquário e Capricórnio. A pessoa amada esta em harmonia.

Escorpião – Fase que deve se empenhar no trabalho e contar com melhora financeira. Prepare-se para as novidades. A sorte continua ao seu lado. Relaxe e evite confrontos com pessoas negativas. Amor ideal.

Sagitário – A realização dos seus projetos domésticos está bem colocada e você não deve ter problemas financeiros. Pode contar com Virgem, Leão e Touro. Vênus, traz paixão. Esbanje o seu charme.

Capricórnio – Neste período não deve se exceder nos negócios imobiliários, gastos fora do orçamento e mudanças no seu trabalho. Reprograme a vida familiar. Organismo com perda de energia.

Aquário – Você esta passando pelo alerta, relaxe e faça uma meditação. Procure descansar mais cedo. Evite viagens, compras e cobranças da sua família. O ideal é rotina com o seu amor.

Peixes – Dia que acordará mais disposto e com isso levará o trabalho e negócios para o sucesso. Seus esforços serão recompensados. Apenas evite o excesso de regras com a família. Declaração para o seu amor.

