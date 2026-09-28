Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (28)

Quem nasceu nesta data é ionventivo, vigoroso e verdadeiro

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso. Por ser confiável terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 11h41, e os astros aconselham a rotina enquanto durar este período. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você fica no alerta até às 11h41, a Lua indica a necessidade de paciência enquanto durar esta fase desfavorável. Deixe as decisões profissionais, financeiras e do lar para o período da tarde.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você acorda de bom humor, mas com o passar das horas, sente um certo desânimo. A Lua o desfavorecerá a partir dás 11h41. Serão dois dias e meio, que terá que se cuidar. Evite viagens e compras.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase propícia para renovar e abrir novas frentes profissionais. Apoio das pessoas com quem trabalha. Dê mais atenção à sua família. Terá chances de iniciar negócios. Amor com diálogo.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período para resolver os problemas domésticos. Notícia sobre dinheiro e acertos nas contas da família. Pode sair para encontro de parentes. O trabalho caminha para a tranquilidade. Amor criativo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Nesta fase pode se preparar para iniciar novos projetos de trabalho. Marte amanhã passa a transitar no seu signo, o que dará condições de abrir novas frentes de negócios. Terá que ajudar pessoa da família.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase para acertar os problemas da família e atuar também no setor financeiro. O trabalho esta em fase de progresso. Graças ao seu equilíbrio emocional, o amor esta expressivo. Cuide da saúde.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia que recebe apoio na área familiar, positivo para compras, acertos de convivência e solução de problemas financeiros. Abertura para uma parceria. Mercúrio, traz suporte para o trabalho. Amor com surpresas.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase você sabe que não deve passar dos limites com gastos, viagens e mudanças no trabalho. O Sol, desequilibra a vida profissional e até afetiva. Domine suas exigências com a família.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Início de semana que deve dar apoio a família, evite discussões sobre as finanças. Pode enfrentar problemas de comunicação no trabalho. Nada de discussões. Insegurança no amor, Vênus não o protege.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase que pode colocar em prática seus planos domésticos. Todos esperam sua atenção nos assuntos financeiros. Os negócios estão otimistas. Seja mais prestativo com parentes. Amor em alto astral.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que melhora seu prestígio no trabalho. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas financeiros e terá abertura para compras, viagens e até parceria comercial. Amor descontraído. Saúde ótima.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você esta bem posicionado neste começo de semana e pode sair para negociar, realizar compras e também para acertar o setor de trabalho. Saúde perfeita. Amor espontâneo.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.