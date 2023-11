Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (27)

Quem nasceu hoje

É o líder do seu grupo social e familiar. Está sempre á frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta e os astros aconselham rotina durante este período. Adie mudanças ou inovações no trabalho. Cuidado para não gastar fora do orçamento. Não entre em discussões com seu par afetivo ou família.

Áries – Dia para realizar novos negócios e esperar por excelentes notícias sobre o trabalho e finanças. Suas relações em geral estão ótimas. Companheirismo da família e seu amor. Bom para viagens.

Touro – A Lua no seu signo faz com que você sinta que pode alcançar o sucesso no trabalho e negócios. Apenas cuide um pouco com os invejosos. Amor com carinhos. Boas mudanças no lar. Saúde ótima.

Gêmeos – Você passa o dia em alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios e pede paciência no trabalho. Não crie problemas com a família e não sufoque seu amor com ciúmes infundados.

Câncer – O momento é positivo para aceitar apoio nos negócios e trabalho. Você está bem e continuará assim. Os vínculos com a família estão mais fortes. Maiores motivações com a pessoa amada.

Leão – O dia será gratificante, conte com a solução dos problemas profissionais. Mudanças excelentes a caminho. Vida social estimulante. Vênus, traz mais paixão. Tente em jogos e loteria. Ótima saúde.

Virgem – Vênus, na sua casa de trabalho e dinheiro indica condições de mudar o rumo dos negócios. Todos estarão prontos a colaborar. Não perca oportunidades e seja menos crítico. Amor protegido.

Libra – A fase é positiva para pensar em mudanças no lar, abrir novos espaços de trabalho e conquistar a liberdade financeira. Providências práticas vão agilizar os ganhos e até acertos com seu amor.

Escorpião – Período positivo, mas não abuse em novos gastos ou realizar mudanças nos negócios. Haverá a necessidade de sentir mais segurança na sua vida afetiva. Aceite apoio de Aquário e Touro.

Sagitário – O dia favorece tomada de decisões e providências práticas que agilizem o trabalho. Marte, Mercúrio, além do Sol trazem tranquilidade e sucesso profissional e financeiro. Amor com declaração.

Capricórnio – Nesta fase estará um tanto neutro em relação a novos negócios e até com dificuldades de organizar a vida familiar. O dinheiro pode sair do seu bolso com facilidade. A pessoa amada tenta colaborar.

Aquário – Período positivo para investir mais nos negócios e resolver rápido problemas do trabalho. Hora de somar forças com a família e ser mais participativo nos assuntos do lar. Boa saúde. Amor ideal.

Peixes – Hoje é um dia especial para compras, viagens, negócios domésticos e iniciar trabalhos em parceria. O sinal é de estabilidade com todos da família. Seu amor precisa de carinhos, evite discussões.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

