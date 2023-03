Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (27)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Está sempre em busca de algo que o estimule. É muito charmoso e envolvente, o que fará se destacar no mundo social. A capacidade de agregar é um dos pontos fortes deste nativo. Terá facilidade para trabalhar em grupo. Engenhoso, profundo e competente.

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Adie mudanças ou inovações no trabalho. No amor, dê espaço para seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – A fase traz ótimas possibilidades de realização profissional e financeira. Aquele tempo negativo acabou. Conte com ajuda de colaboradores. Ligação afetiva com grande impulso. Saúde equilibrada.

Touro – Período que deve melhorar sua comunicação. Não deixe a distância atrapalhar o relacionamento com familiares. Mostre carinhos ao seu amor e evite cenas de ciúmes. Devagar nos negócios.

Gêmeos – Você passa o dia no alerta, a Lua não favorece novos gastos e mudanças no lar. Nervosismo repentino, que pode criar problemas no trabalho. Fique na rotina, seja paciente com Sagitário e Touro.

Câncer – Um bom dia no trabalho, excelentes chances de melhorar os ganhos. Aumento de prestígio, apoio de sócios ou superiores. Boas notícias chegando no lar. Amor com grandes promessas de paixão.

Leão – Aproveite seu entusiasmo e leve adiante seus empreendimentos. Decida logo seus projetos e trabalho pendentes. Ganhos extra trazendo tranquilidade financeira. Positivo para acertos amorosos.

Virgem – Você recebe ajuda nos seus negócios e poderá aceitar a participação da família nos projetos financeiros. Explore melhor a sua energia mental. Renove o círculo de amizades. Amor feliz.

Libra – Nesta fase terá a participação da pessoa amada e os carinhos fazem parte dessa influência. Saia para compras, inicie projetos de trabalho e mostre seu talento. Disposição até para pequenas viagens.

Escorpião – Período que pode inovar no trabalho e negócios. Participação de sócios, superiores e até da pessoa amada. Ótimos estímulos nas finanças, que voltam a crescer.

Sagitário – Terá oportunidade de vencer os desafios na profissão e nas finanças. Conte com o melhor, chances de abrir novas frentes de ganho. Surpresas agradáveis do seu amor. Tente na loteria.

Capricórnio – A influência do Sol na sua quarta casa indica sucesso nos negócios imobiliários. Fase para vender, construir ou reformar sua casa. Proteção nas finanças. Conte com Câncer. Declaração no amor.

Aquário – Nesta fase com certeza conseguirá colocar em ordem suas finanças, mesmo que tenha que ajudar algum parente. Pode ir as compras, viajar e ter encontros de negócios. Relação a dois em alta.

Peixes – Sua sensibilidade continua em alta trazendo equilíbrio com os amigos e com a família. Chance de conquistar sua liberdade financeira. Prioridade no amor. Não discuta com Gêmeos e Touro.

