Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (27)

Os geminianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Cuidado para não entrar em discussões com pessoas do seu trabalho. Não force a barra com seu amor. Saúde em baixa.

Áries – O Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, e o ideal é esperar uma fase propícia para mudanças nos negócios e no lar. Continue evitando os invejosos. Logo vencerá todos os problemas.

Touro – Nesta fase deve compreender que precisará de paciência e determinação para vencer problemas do trabalho e negócios. Modere as exigências com as pessoas do seu convívio.

Gêmeos – Você passa o dia no alerta, a Lua traz dificuldades para realizar negócios e mudanças no lar. Fique na rotina e não faça cobranças à sua família e muito menos ao seu amor.

Câncer – Pensamento positivo, humor excelente e vontade de realizar novos negócios, trabalho e até mudar o rumo da vida doméstica. Terá apoio total da família e seu amor. Surpresas financeiras.

Leão – Dia que terá dificuldades em ter apoio de sócios, superiores e até da família. Será você que deverá ser mais atencioso com todos. Planeje seus negócios, trabalho e espere uma fase melhor. Amor agitado.

Virgem – Dia de muitos negócios, trabalho e mudanças na vida financeira. Você está com tudo para conquistar uma melhor posição profissional. Ótimo para viagens. Pode aceitar apoio de Câncer e Capricórnio.

Libra – A sua criatividade será responsável pelo sucesso nos negócios, trabalho e assuntos financeiros da família. Paixão para os desimpedidos. Viva com intensidade as boas mudanças no lar.

Escorpião – Você vive um período de sucesso no trabalho, negócios e setor familiar. Fase que realizará a maior parte dos seus projetos. Notícias sobre as finanças, mudanças e vida profissional. Amor definido.

Sagitário – Período que deve resolver rápido os negócios e problemas da família. Colabore com nativos de Gêmeos e Áries. Faça uma higiene mental relaxando o corpo. Seu amor vem com carinhos.

Capricórnio – O momento é ideal para iniciar novos investimentos, realizar negócios imobiliários e mudar o trabalho. Conquistará novos espaços com os amigos e conseguirá superar os problemas do lar. Amor ideal.

Aquário – Você passa por uma excelente fase no trabalho, com a família e nos negócios. Dê asas à imaginação e aproveite com toda intensidade. Amor em alta. Solução de problemas financeiros.

Peixes – Nesta fase conseguirá seus objetivos. Trabalho amparado, voltam as boas energias, dinheiro e o sucesso. Nada a lamentar, é só aproveitar. Amor carinhoso, acertos do coração.

