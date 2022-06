Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (27)

Da Redação

Os geminianos passam o dia no alerta, e a indicação dos astros é de manter a rotina durante este período. Adie todo tipo de negociação profissional

Quem nasceu hoje

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos. Está sempre a disposição dos mais necessitados. É observador e inteligente.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e a indicação dos astros é de manter a rotina durante este período. Adie todo tipo de negociação profissional. Não deixe que problemas externos interfiram no seu relacionamento afetivo. Saúde neutra.

Áries – Semana positiva em termos financeiros. Coloque mais empenho na solução de problemas domésticos. A família transmite segurança. Trabalho, negócios, tudo certo. Sexualidade agitada.

Touro – Pode contar com novidades nas finanças e negócios. Novos amigos, início de trabalho e apoio de Escorpião, Aquário e Áries. Mexa-se, a sorte esta do seu lado. Amor poderoso.

Gêmeos – O dia é de alerta, não saia da rotina e não espere apoio no lar ou trabalho. Fuja de provocações no setor profissional e principalmente com a pessoa amada. Evite novos gastos.

Câncer – As finanças e o trabalho começam a crescer e há possibilidades de acertos nestes setores. A fase é ótima para mudar antigos hábitos na alimentação, cuide da saúde. Amor exigente.

Leão – Fase que deve usar seu bom senso para contornar problemas da área profissional, evite qualquer tipo de mudança. A ambição deverá ser controlada. Proteção da família. Amor dedicado e feliz.

Virgem – Dia positivo para escolher outros meios de ganhar dinheiro, pode ser com imóveis, compra, venda ou reforma. Novidades financeiras a caminho. Emoções com a família. Toque de romantismo no amor.

Libra – Período que apesar de algumas despesas extras, conseguirá resolver tudo. Nada de assumir ares de derrota, aproveite Vênus na sua positiva nona casa astral. Vem novidades no lar, amor e trabalho.

Escorpião – Organize sua vida profissional e aproveite o sucesso financeiro que esta ao seu alcance. Excelente para viagens, compras e negócios com imóveis. Satisfação com seu amor.

Sagitário – Faça um levantamento da sua posição profissional e saiba que precisará de apoio aos novos projetos na hora de acertar algumas dificuldades. Com fé afastará o pessimismo. Amor compartilhado.

Capricórnio – A área profissional atravessa um período equilibrado. As vitórias e novidades podem não ser tão expressivas, mas os problemas serão de fácil solução. A família traz segurança e prazer.

Aquário – O setor profissional recebe a energia poderosa de Marte e Júpiter na sua positiva terceira casa. Abandone o pessimismo e vá em busca dos seus ideais. Sensualidade com o seu amor.

Peixes – A influência atual é das mais positivas para resolver assuntos profissionais e financeiros. Alegrias com o andamento dos negócios. Cumplicidade na vida amorosa, carinhos a dar e receber.