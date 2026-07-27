Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (27)
Quem nasceu nesta data é vigoroso, leal e companheiro
QUEM NASCEU HOJE
Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.
ALERTA DO DIA
Os nativos de Capricórnio começam a semana no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, não se distancie da pessoa amada.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
O astral não poderia estar melhor, Marte facilita transações com o comércio, viagens e produtos de decoração. Os contatos com suas amizades serão valiosos para novos ganhos. Amor com participação.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase que deve aproveitar para compras domésticas, solução de alguns problemas financeiros e ter apoio da família. Alegrias no trabalho, que vem com a participação de superiores. Colabore com seu amor.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
A influência de Marte no seu signo é sinal de progresso e novas aberturas na vida profissional. Você se sente seguro para inovar os negócios e colaborar com a família. Proteção do seu amor.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Mercúrio no seu signo, acentua sua visão comercial e o desejo de agradar clientes, colegas e superiores. Os obstáculos desaparecem com apoio de Escorpião e Touro. Amor dominando o coração. Saúde ótima.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Novas chances de resolver problemas profissionais e financeiros. Sucesso com as mudanças que pretende realizar, conseguirá resolver as questões pessoais, pode ser de saúde. Amor exaltado.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Precisará de paciência para não criar problemas no trabalho, mesmo Vênus estando no seu signo. A fase é bem difícil e você não deve sair da rotina. Desfavorável para compras, viagens e decisões afetivas.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Nesta fase deve respirar fundo e evitar a qualquer custo discussões no lar, não crie problemas com a pessoa amada. A influência de Vênus seu planeta, na sua 12ª casa, é sinal de problemas, cuide-se.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Dia tranquilo no seu lar, com aberturas para compras domésticas e, apoio da família. Explore mais sua grande energia mental. O trabalho vem com total sucesso. Entrada extra de dinheiro. Amor suave.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Você terá um bom dia com a Lua no seu signo. Use e abuse da grande força astral. O Sol traz saúde, trabalho, dinheiro e amor. Esta incentivado a resolver os problemas da família. Amor com grande atração.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
O seu dia será no alerta, de atenção a sua aparência e evite exageros alimentares. Fuja de discussões no trabalho e adie novos gastos. Precisará dar apoio a Libra e Touro. Fique na rotina.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Fase que esta mais ativo, o que vai proporcionar acertos nos negócios, trabalho e vida familiar. Isso significa felicidade junto aos parentes. Ótimo astral no amor. Entrada extra de dinheiro.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
O seu astral esta em alta, pode sair para inovar nos seus negócios, melhorar o trabalho e ter apoio em novos gastos. Momento propício para resolver problemas da família. Amor com sintonia. Vitórias pessoais.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.