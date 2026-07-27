Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (27)

QUEM NASCEU HOJE

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Capricórnio começam a semana no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, não se distancie da pessoa amada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O astral não poderia estar melhor, Marte facilita transações com o comércio, viagens e produtos de decoração. Os contatos com suas amizades serão valiosos para novos ganhos. Amor com participação.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que deve aproveitar para compras domésticas, solução de alguns problemas financeiros e ter apoio da família. Alegrias no trabalho, que vem com a participação de superiores. Colabore com seu amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A influência de Marte no seu signo é sinal de progresso e novas aberturas na vida profissional. Você se sente seguro para inovar os negócios e colaborar com a família. Proteção do seu amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Mercúrio no seu signo, acentua sua visão comercial e o desejo de agradar clientes, colegas e superiores. Os obstáculos desaparecem com apoio de Escorpião e Touro. Amor dominando o coração. Saúde ótima.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Novas chances de resolver problemas profissionais e financeiros. Sucesso com as mudanças que pretende realizar, conseguirá resolver as questões pessoais, pode ser de saúde. Amor exaltado.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Precisará de paciência para não criar problemas no trabalho, mesmo Vênus estando no seu signo. A fase é bem difícil e você não deve sair da rotina. Desfavorável para compras, viagens e decisões afetivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Nesta fase deve respirar fundo e evitar a qualquer custo discussões no lar, não crie problemas com a pessoa amada. A influência de Vênus seu planeta, na sua 12ª casa, é sinal de problemas, cuide-se.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia tranquilo no seu lar, com aberturas para compras domésticas e, apoio da família. Explore mais sua grande energia mental. O trabalho vem com total sucesso. Entrada extra de dinheiro. Amor suave.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você terá um bom dia com a Lua no seu signo. Use e abuse da grande força astral. O Sol traz saúde, trabalho, dinheiro e amor. Esta incentivado a resolver os problemas da família. Amor com grande atração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O seu dia será no alerta, de atenção a sua aparência e evite exageros alimentares. Fuja de discussões no trabalho e adie novos gastos. Precisará dar apoio a Libra e Touro. Fique na rotina.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que esta mais ativo, o que vai proporcionar acertos nos negócios, trabalho e vida familiar. Isso significa felicidade junto aos parentes. Ótimo astral no amor. Entrada extra de dinheiro.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O seu astral esta em alta, pode sair para inovar nos seus negócios, melhorar o trabalho e ter apoio em novos gastos. Momento propício para resolver problemas da família. Amor com sintonia. Vitórias pessoais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.