Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (26)

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os nativos de Libra começam a semana no alerta, e os astros aconselham prudência no campo de trabalho. A paciência é indicada ao lidar com a família e amigos. No amor, controle as mudanças de humor. Saúde neutra.

Áries – Fase para resolver os negócios da família. Terá todo sucesso financeiro que espera, incluindo compra ou reforma do seu lar. Momentos de alegria ao lado do seu amor. Não abuse na alimentação.

Touro – Período de sucesso, seu foco nos negócios e trabalho só trarão alegrias. Conte com Aquário, Sagitário e Gêmeos. Guarde segredos sobre as mudanças que pretende realizar. Amor com compromisso sério.

Gêmeos – A fase é de boas oportunidades na vida profissional. Você acertará os negócios. Finanças com saldo positivo. O amor caminha para o fortalecimento das emoções. Tente na loteria. Amor suave.

Câncer – Precisará ir devagar nas exigências no trabalho e vida familiar. É hora de mais rotina, mesmo tendo o Sol no seu signo. A pessoa amada pode reclamar da falta de atenção. Não viaje. Descanse mais.

Leão – O clima profissional esta tumultuado, cuidado com invejosos. Não passe dos limites nos gastos, evitara assim futuras dificuldades. Com seu amor, faça sua parte, mais compreensão. Não discuta com a família.

Virgem – A Lua no seu signo deixa o astral excelente. Movimente o trabalho e acerte os problemas. Positivo para compras, vendas e negócios imobiliários. Pode expandir seus conhecimentos. Amor neutro.

Libra – O dia é de alerta, fuja de extravagâncias financeiras. Fique atento, poderá ter problemas com pessoas do seu trabalho. Evite mal-entendidos com os familiares e seu amor. Tome mais água.

Escorpião – O dia promete alegrias e satisfação na vida profissional. Pode e deve realizar mudanças nos seus negócios. Você está a mil, relaxe e viva bem com a família. Amor ciumento, cuide-se.

Sagitário – Dia que com bom humor dará a volta por cima nos negócios. Vá em frente com seus projetos e espere a realização financeira. Aceite colaboração. Evite ser radical com a família. Amor poderoso.

Capricórnio – Você estará cercado pela família e pode realizar negócios ligados à imóveis e comércio. Caso precise pode viajar. Dia com muito agito no amor, saiba entende-lo. Explore sua vitalidade.

Aquário – Período que estará mais criativo e pode realizar novos negócios e acertar entrada extra de dinheiro. Conte com Câncer, Gêmeos e Áries. Você estará mais inspirado com seu amor. Saúde protegida.

Peixes – Dia de novos compromissos profissionais. Ótimo astral para ativar as finanças e aproveitar para renovar seus negócios. Momento oportuno para desfazer mal entendidos com familiares. Amor poderoso.

