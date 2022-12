Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (26)

Da Redação

Os aquarianos começam a semana no alerta e os astros pedem cautela no trabalho

Quem nasceu hoje

A facilidade em trabalhar em equipe o fará um líder querido por todos. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. Os projetos ligados ao público são os mais favorecidos para esse nativo. É franco, persistente e vigoroso.

Alerta

Áries – Os astros equilibram suas energias, a vontade de vencer, mudar, iniciar projetos profissionais, familiar e afetivo. As novidades estão no seu caminho. Júpiter abre espaços para solução dos problemas.

Touro – A fase traz sucesso no comércio, terras, viagens e surpresas no lar. Apenas se programe para a passagem de ano, pois estará no alerta. Sorte em sorteio ou concurso. Romance sensual.

Gêmeos – Dia que deve ser prudente. Não tome decisões profissionais. Tenha mais fé, os astros não trazem equilíbrio financeiro. Planeje sua vida familiar e afetiva. Cuide da saúde.

Câncer – Bom dia para lidar com contato de trabalho e negócios. Desenvolva suas atividades, mas não deixe o amor em segundo plano. Pode receber proposta de parceria. Sucesso com Sagitário e Libra.

Leão – Você recebe apoio que espera nos negócios e trabalho. Algo importante esta por acontecer na profissão. Decisão positiva na família. Sorte com as finanças. Amor em alta. Cuide da alimentação.

Virgem – Um dia especial no trabalho e negócios, muito movimento para abrir novas frentes profissionais. Apoio, sucesso e mais dinheiro. A família participa ativamente do seu progresso. Amor descontraído.

Libra – Período que estará resolvendo problemas da família, pode pensar em mudança, reformas e convidar parentes para a passagem de ano. Muita sorte com os negócios. Agitação no amor. Finanças crescendo.

Escorpião – Fase para compras, pequenas viagens e novos projetos de negócios. Descontração com a família. Programe sua passagem de ano e aproveite, terá surpresas até com seu amor.

Sagitário – Mercúrio, Vênus e o Sol, na segunda casa protegem as atividades profissionais, financeiras, além de aumentar sua sorte em jogos. Pode assinar contratos, organizar viagens e compras para o lar.

Capricórnio – A fase é de surpresas no lar e no trabalho. Você sente que suas energias se renovam e tem chances de sair da rotina. Estímulo para mudar o rumo da vida familiar. Boas iniciativas no amor.

Aquário – Os astros trazem um período difícil, você passa pelo alerta. Cuidado para não se arrepender de novos negócios. Evite mudanças no seu lar e trabalho. Paciência com seu amor. Vênus, não o protege.

Peixes – Você deve se preparar para a passagem de ano, que será tranquila. Planeje viagens, encontro de parentes e usufrua da companhia do seu amor. Esta garantido o sucesso, a paz e o equilíbrio familiar.

