Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (26)

Os librianos começam a semana no alerta, e a indicação é de rotina

Quem nasceu hoje

É um guerreiro, e nada o fará desistir de um objetivo. A liderança é dos pontos fortes deste nativo. Estará sempre ao lado da família. Adora a competição e não para no primeiro obstáculo. Vigoroso, interessado e companheiro.

Alerta

Alerta

Os librianos começam a semana no alerta, e a indicação é de rotina. Dê espaço para os colegas no trabalho. Evite gastos que não estejam previstos no orçamento. Fuja das discussões, principalmente com o seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – O astral esta equilibrado e você conseguirá reverter uma porção de problemas no trabalho. Aceite apoio nos negócios e usufrua do sucesso financeiro. Conte com a segurança da família.

Touro – Fase que terá uma chance incrível para realizar um novo trabalho e contar com mais dinheiro. Colaboração da família nos gastos domésticos. Amor prometendo mais paixão. Evite as bebidas alcoólicas.

Gêmeos – Período que pode contar com boas mudanças nos negócios. A presença do Sol na sua positiva quinta casa indica tranquilidade profissional e aumento financeiro. Amor vibrante. Tente na loteria.

Câncer – Participação da família nos seus projetos profissionais. O clima financeiro começa a trazer o sucesso e os lucros estarão presentes. Saúde excelente. Aceite apoio de Aquário e Peixes. Amor feliz.

Leão – A influência de Mercúrio na sua casa de trabalho abre frentes de ganhos e até resolução de antigos problemas financeiros. Ótimo para negociar com imóvel. Amor com fortes emoções. Saia para compras.

Virgem – Você tem de volta a presença de Mercúrio, o que será a alavanca para o seu sucesso profissional e financeiro. Negócios vantajosos e trabalho produtivo. Conte com Touro. Saúde e amor em ordem.

Libra – A fase astral ainda é negativa, não abuse das suas forças no trabalho. Não pense em novos gastos. A Lua e Mercúrio estão na sua desfavorável 12ª casa. Cuidado no trato com a família. Amor sensível.

Escorpião – A influência desta fase é um pouco perturbadora e você não deve sair dos limites com gastos ou mudanças no trabalho. Pode sofrer perdas financeiras. O ideal é o equilíbrio. Mais compreensão no amor.

Sagitário – Fase que deve valorizar mais o trabalho e apoiar os que estão do seu lado em termos de negócios. Algumas mudanças na vida familiar. Colabore com Câncer e Libra. Amor sensual.

Capricórnio – Dinamismo na profissão, você se sente capaz de realizar novos projetos e ganhar mais. Organize mudanças no lar, pode ser compra, venda ou reforma. Importante decisão financeira.

Aquário – O dia será bem tranquilo na área profissional, você esta a um ponto de conseguir o sucesso financeiro. Conte com Câncer, Gêmeos e Áries. Boas notícias sobre a família. Amor cheio de emoções.

Peixes – O período pede atenção com o trabalho. Não realize mudanças e nem faça novos investimentos ou gastos. Favorável para decidir questões jurídicas. Amor exigente, mas sem grandes problemas.

