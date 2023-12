Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (25)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com intenso instinto de aventura. Os trabalhos no qual possa exercer a liderança são os mais indicados. A família é peça fundamental para o seu bem-estar. Nunca deixa de cumprir seus compromissos. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os geminianos passam o dia de Natal no alerta, e os astros aconselham cuidados especiais durante esse período negativo. Não deixe que nada tire seu bom humor e curta os bons momentos. Evite cenas de ciúmes na vida a dois.

Áries – Bom dia para ficar com a família e aceitar convites para sair da rotina. Você recebe o carinho dos amigos e colegas. Desfrute a fase com seu amor deste dia especial. Feliz Natal.

Touro – Atmosfera ideal para festas, você pode programar um período para relaxar e descansar. Curta o astral com a família. Pode aceitar convites para a o almoço de Natal. Sintonia no amor. Feliz Natal.

Gêmeos – Dia de alerta, você recebe convites da família e amigos, e para que não tenha decepções procure ter pensamentos positivos. Não deixe que nada atrapalhe seu relacionamento. Feliz Natal.

Câncer – Um bom dia para visitas e encontro de amigos. Curta o astral, convide a pessoa amada para um programa. Organize a confraternização do Natal e espere a compreensão. Sensibilidade total. Feliz Natal.

Leão – O momento é favorável os últimos acertos para o almoço de Natal. Procure ficar ao lado do seu amor e da família. Organismo com energia renovada. Feliz Natal.

Virgem – Com toda certeza você estará envolvido com sua família. Organize o almoço de Natal e veja se falta alguma coisa. Abra-se para as novidades no amor. Viagens passeios favorecidos. Feliz Natal.

Libra – Você receberá convites para viagens, festas, encontro de amigos e para a confraternização do almoço de Natal. Fique ao lado do seu amor. Pode sair da rotina, você esta bem posicionado. Feliz Natal.

Escorpião – Período em que você encontrará caminhos para ter uma fase repleta de sucesso. O dia é totalmente positivo para encontro com a família e amigos. Solte a imaginação no amor. Feliz Natal.

Sagitário – A influência continua promissora, o que deve abrir o caminho para harmonia com sua família. Convide os amigos para o almoço de Natal. Vida a dois protegida. Feliz Natal.

Capricórnio – Você começa a visualizar novos horizontes em todos os setores de sua vida. Pode aceitar ou convidar a família e amigos para o almoço de Natal. Amor, com carinhos e declaração. Feliz Natal.

Aquário – O período antes do aniversário pede paciência para que nada de errado. Aproveite este dia e fique perto das pessoas da família, principalmente do seu amor. Feliz Natal.

Peixes – Estamos no Natal, aproveite para ficar ao lado da família. Os amigos precisam de seu apoio. Bom momento para declarar o que sente ao seu par afetivo. Feliz dia de Natal.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



