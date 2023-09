Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (25)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os aquarianos começam a semana no alerta e a rotina é indicada durante este período no trabalho. Controle seu humor para não deixar o ambiente a sua volta tenso. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Amor com ciúmes.

Áries – O Sol, na sua sétima casa indica chances de parcerias, sociedades e resolução de problemas financeiros. Vênus, abre caminhos na vida afetiva com fortes emoções. Energias renovadas.

Touro – Trabalho confiante, aproveite para renovar os negócios e conte com equilíbrio financeiro. Paz interior e melhora do relacionamento familiar. Pode aceitar parceira comercial. Ótimo para viagens. Amor total.

Gêmeos – A influência do Sol, em Libra é sinal de sucesso profissional e doméstico. Fase que o trabalho será elogiado trazendo chances de melhorar seus ganhos. Conquista no amor.

Câncer – Fase que terá que resolver problemas da família, precisará de tranquilidade para compras e mudanças no seu lar. Vitórias no trabalho. Conte com Capricórnio e Libra. O amor promete emoções.

Leão – Fase para acertar rápido as questões profissionais e financeiras. Muito trabalho, controle as energias e leve adiante as mudanças que pretende realizar. Paz no lar, obstáculos vencidos. Aceite apoio do seu amor.

Virgem – A influência do Sol, na sua segunda casa é sinal de sucesso financeiro e profissional. Gradativamente os problemas começam a desaparecer. Estará seguro nos negócios imobiliários. No amor não discuta.

Libra – Você tem a partir de agora uma fase que o Sol influencia seu signo. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais e familiares. Contará com equilíbrio nas finanças. Amor com paixão.

Escorpião – Período que precisará de mais atenção no trabalho. A fase atual é chamada popularmente de inferno astral. Poderá enfrentar aborrecimentos nos negócios. Lar com exigências.

Sagitário – Dia que terá agitação natural no trabalho e poderá receber apoio aos novos projetos. Ótimo para viagens, compras e renovar seus negócios. Conte com a pessoa amada e a família. Entrada extra de dinheiro.

Capricórnio – Fase que resolverá a maior parte dos problemas financeiros e conseguirá a solução esperada. Sucesso nos negócios familiares. Amor provocante e sensual. Lute pelos seus ideais.

Aquário – O seu dia será no alerta e o ideal é a rotina. Cautela nos negócios, não inicie projetos com a família e não decida nada apressadamente. Cuide da sua saúde. Adie viagens e compras. Amor difícil.

Peixes – A fase é neutra em relação as mudanças em seu lar. Procure dar mais atenção as pessoas do seu trabalho e evite novos negócios. O amor estará agradável. Saúde em forma. Evite viagens e compras à prazo.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

