Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (25)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que gosta dos desafios, e está sempre em movimento. Terá facilidades para a chefia, por ser meticuloso em tudo o que faz. Preza a liberdade de ação, seja na vida familiar ou profissional. É impetuoso e possui muita energia.

Alerta

Os geminianos acordam no alerta e ficam nesta fase negativa até às 14h55, e a rotina deve ser sua aliada durante esse período. Após esse horário os cuidados devem ser dos cancerianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Você passa por um excelente período. Pode iniciar novos contatos profissionais e abrir negócios em parceria. Sucesso é a palavra atual. Clima perfeito no seu lar. Tente na loteria.

Touro – Dia que estará envolvido em assuntos domésticos, negociar com imóveis e pensar em mudar de residência. Novas emoções na vida afetiva. Novidades financeiras. Comece um regime.

Gêmeos – O dia é de alerta até às 14h55, deixe as decisões profissionais e familiares para o período da tarde. Evite o estresse e não discuta com a pessoa amada. A noite estará tudo bem.

Câncer – O ideal é se programar logo cedo no trabalho, pois a partir das 14h55, entrará no alerta. Não seja teimoso em relação a novos gastos. Não de palpites na vida de amigos ou parentes.

Leão – O Sol esta no seu signo, mas Vênus, o planeta do amor e dinheiro, somente dia 12 de agosto. Com determinação e equilíbrio emocional conseguirá dar conta do recado. Seja mais dinâmico.

Virgem – A fase é complicada, o Sol não o favorece e você precisará de bons pensamentos e trazer palavras de incentivos para os que estão ao seu lado. Vença as dificuldades no trabalho e lar. Evite novos gastos.

Libra – Facilidade para levar adiante projetos domésticos. Relaxe os nervos e usufrua da companhia do seu amor e da família. Bom clima para novos negócios e encontros profissionais. Conte com Capricórnio.

Escorpião – Período positivo em relação à sua vida profissional. Boas notícias chegando sobre suas finanças. Pode iniciar sociedade comercial. Atmosfera agradável com a família e seu amor.

Sagitário – A influência do Sol na sua positiva nona casa traz bons negócios, convites para trabalhos, viagens além de compras de uso pessoal. Sucesso em contratos e questões domésticas. Amor vibrante.

Capricórnio – Dia para resolver problemas domésticos e dar apoio a pessoa amada. A estabilidade financeira deve favorecer as relações familiares. Mudanças no setor profissional. Saúde equilibrada.

Aquário – Período que precisará dar atenção à sua família e resolver os problemas financeiros. Colabore com Gêmeos e Virgem. Não crie problemas com seu amor, não há motivos. Trabalho perfeito.

Peixes – Organize melhor o trabalho e negócios. Aceite a colaboração de sócios, superiores ou parceiros. Novidades devem aumentar seus ganhos. Comece a se alimentar melhor. Amor com inspiração.

