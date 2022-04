Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (25)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa ativa, por isso está sempre em busca de um novo objetivo que o estimule profissionalmente. O sucesso para este nativo é uma questão de tempo, e nunca desistirá de um sonho até alcançá-lo. Firme, audacioso e competente.

continua após publicidade .

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Deixe o trabalho como esta e não corra riscos financeiros. No amor, procure dar espaço para seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

continua após publicidade .

Áries – O período pede paciência, as melhores oportunidades de organizar o trabalho e negócios serão no mês de maio. Não espere apoio de amigos ou sócios. No amor não conte com a sorte.

Touro – Acelere seus interesses profissionais, pois no mês que vem Vênus seu planeta estará na sua na 12ª casa. Mãos à obra agora, acerte o trabalho, negócios e vida familiar. Amor decidido.

Gêmeos – O clima é de cuidados na vida familiar e profissional. As mudanças que pretende realizar devem ser deixadas para o mês de junho. Concentre-se e mostre mais carinho a todos no lar e amor.

continua após publicidade .

Câncer – Dia que estará mais carinhoso e disposto a compartilhar suas alegrias com a família. Altos e baixos com os amigos. O setor financeiro esta em fase de sucesso. Amor com muita paixão.

Leão – Dia movimentado no trabalho e com chances de novos negócios. Facilidade de organizar os projetos que dependam de parceria. Conseguirá reverter os problemas financeiros. Amor com sedução.

continua após publicidade .

Virgem – O clima é perfeito na vida profissional, é só saber aproveitar. Solução de problemas envolvendo a família. Conseguirá atrair novos negócios e terá apoio de Sagitário, Câncer e Touro. Charme no amor.

Libra – Você sente que há chances de resolver os problemas familiares. Aproveite para compras domésticas. O amor pede que demonstre mais suas emoções. Trabalho com planos ousados e positivos.

Escorpião – Dia para resolver problemas da área doméstica. O bom humor vai ajudar a vencer todos os obstáculos. Aguarde um bom período na sua vida profissional. Surpresas da pessoa amada.

Sagitário – Fase que esta mais sensível e com isso receberá maior apoio no trabalho e negócios. Bom para novos investimentos. Viva o presente com a família, sem estresse. Pratique esportes. Sorte no amor.

Capricórnio – Você passa por um bom período e deve organizar as finanças domésticas. Positivo para negociar com imóvel. Amor em ascensão, paixão por Câncer. Onda de progresso no trabalho. Tente na loteria.

Aquário – O seu dia será sensacional no lar e no trabalho. Livre do alerta a Lua o fará mais feliz. Conseguirá ter uma boa conversa com a família. Receberá atenção do seu amor. Saúde perfeita.

Peixes – Período de alerta, nesta fase você deve se cuidar com invejosos, não fale sobre seus negócios, trabalho e dinheiro. Vença a insegurança e mal entendidos no amor. O dia será cansativo.