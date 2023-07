Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (24)

Os nativos de Libra começam a semana no alerta

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os nativos de Libra começam a semana no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, não deixe o ciúmes atrapalhar seu relacionamento.

Áries – Um bom dia para resolver problemas do trabalho, mas nada que impeça de ter progresso. Novidades com os negócios, dinheiro e até para compras de uso pessoal. Está mais apaixonado.

Touro – Júpiter transita pelo seu signo e o Sol na sua quarta casa. Esteja pronto para dar ajuda a família e passar bons momentos com todos. Espere o sucesso nos seus negócios. Aproveite para estar com seu amor.

Gêmeos – A influência do Sol na sua terceira casa traz apoio nos negócios, maior abertura com sócios e resolução de alguns dos problemas domésticos. Você está bem, e continuará assim por um bom período.

Câncer – A fase atual ativa suas finanças e todo tipo de negócio que deseja realizar. Nada o impedirá de ter sucesso é só arregaçar as mangas. Amor com carinhos. Maior participação da família no trabalho.

Leão – Fase que você tem ao seu dispor a poderosa presença do Sol no seu signo. Os problemas começam a ser dissolvidos e não deixarão mágoas ou disputas. Boas vibrações lunares favorecendo a saúde.

Virgem – O mal aspecto de Vênus, Mercúrio e o Sol na sua 12ª casa é um ponto a ser entendido. É o seu chamado inferno astral. Evite portanto compras, viagens, mudanças no lar, trabalho e vida afetiva.

Libra – Você está passando pelo alerta, a Lua pede um pouco mais de paciência. Adie decisões importantes no trabalho e na vida familiar. O ideal é ficar mais calmo e não fazer cobranças ao seu amor.

Escorpião – Os astros estão vibrando ao seu favor no lar, trabalho e vida afetiva. Conseguirá resolver antigos problemas e conquistar a estabilidade nos negócios e finanças. Conte com os sócios. Realização no amor.

Sagitário – A presença do Sol na sua nona casa é indício de uma fase feliz no lar e no trabalho. Que tal mudar seu visual, roupas, cabelo enfim aproveite. Amor com muita paixão. Seja decidido nos seus ideais.

Capricórnio – Dia para acertar o trabalho e finanças. Você está bem e terá o apoio que necessita da família. Chances de iniciar novos negócios, sair para compras e colaborar com o seu amor.

Aquário – O trabalho está bem posicionado e suas ideias brilhantes só aumentarão os ganhos. Reforce sua vontade de ganhar mais. Colabore com pessoas da família. Saúde em dia. Vem paixão por Leão.

Peixes – Dia que terá colaboração das pessoas que trabalha ou negocia. Pode receber convite para sociedade. Mas, terá que cuidar um pouco da saúde. Conte com o seu amor, a paixão é total.

