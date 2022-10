Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (24)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

Alerta

Os nativos de Libra passam a segunda-feira no alerta, e os astros aconselham a rotina neste período negativo. Deixe as inovações para uma fase positiva. As finanças pedem maior rigor. Não force a barra com seu amor.

Áries – A influência do Sol na sua oitava casa é indício de mudanças na sua vida. Apoio nos negócios, o trabalho começa a trazer tranquilidade. Chances de ganhos na justiça. Amor equilibrado.

Touro – A partir de agora você fica sob a forte influência do Sol no seu signo oposto. Em alta sociedades comerciais e aumento das finanças. Solução do seu caso de amor, paixão para os que buscam alguém.

Gêmeos – Você recebe a influência da sexta casa, que abre espaço para ter colaboração espontânea no trabalho, negócios e com a família. As amizades serão mais intensas. Amor feliz. Cuide da saúde.

Câncer – O período traz o Sol na sua positiva quinta casa. Prepare-se para sair da casca, é tempo de felicidade e novas experiências. Oportunidades de iniciar projetos de trabalho, vem mais dinheiro, saúde e amor.

Leão – A fase indica um forte relacionamento com a família e com os negócios. Chances de mudar de residência, comprar, vender ou reformar. O progresso e a tranquilidade profissional farão parte do seu dia-a-dia.

Virgem – Você estará pronto para novos conhecimentos, pequenas viagens e êxito nos negócios em parceria. Chegará fácil nos objetivos financeiros. Aproveite ao máximo, mas dê espaço para seu amor.

Libra – Hoje você passa pelo alerta, precisará de cautela para não criar atritos com a família. Mas, é tudo passageiro, o Sol influencia sua segunda casa que é do trabalho, aumento dos bens e equilíbrio no lar.

Escorpião – Nesta fase terá além do Sol no seu signo a presença de Vênus. Haverá equilíbrio financeiro, afetivo e mudanças no lar. Os problemas gradativamente desaparecem. Defina suas metas.

Sagitário – Você terá um período bem difícil, o Sol estará na sua desfavorável 12ª casa ao lado de Vênus. É o chamado popularmente inferno astral. Cuidado com a falta de controle nas finanças e profissão.

Capricórnio – A influência da 11ª casa indica tranquilidade na vida doméstica, resolverá uma porção de problemas da família e questões financeiras. Trabalho e negócios em ascensão. Organismo com energias.

Aquário – Período de equilíbrio no trabalho e sucesso para quem tem seu próprio negócio. Chances para iniciar mudanças na profissão. Amor revolucionando seu coração. Saia da rotina, viagens e compras.

Peixes – Você é um dos privilegiados do zodíaco ao lado de Escorpião e Câncer, aproveite mais. Sucesso profissional e abertura para novos compromissos com a sua família. Amor com total paixão.

