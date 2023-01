Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (23)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo, o que fará se destacar no ambiente em que vive. Sabe exatamente o que quer, e nada será capaz de fazê-lo desistir de um objetivo. A família exercerá grande influência em sua vida. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Os nativos de Aquário passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados com o andamento do trabalho. Sinal vermelho para gastos que possam comprometer seu orçamento. No amor, controle o de ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – O Sol traz equilíbrio e muita paz para resolver assuntos do trabalho. Vencerá fácil os atritos e pode esperar novos lucros nos negócios. Fuja de fofocas dos familiares. Amor supermotivado.

Touro – Você sente que há mudanças no trabalho e chances de inovar nos negócios. A fase é gratificante, conseguirá passar boas energias para ganhos inesperados. Charme e simpatia com o seu amor.

Gêmeos – A influência atual do Sol promete sucesso no trabalho, negócios e tudo que se relacione a mudanças na vida profissional. Progresso e surpresas no seu lar. Aposte em jogos. Amor calmo.

Câncer – Período em que esta um tanto preocupado com seu trabalho, não há motivos para esperar por coisas ruins. Dê mais atenção a sua família. Não discuta com Aquário.

Leão – Fase que se apaixona por seu signo oposto Aquário e terá que resolver problemas do coração. Casamento, convivência e paixão. O trabalho vai bem, não espere apoio, ao contrário seja mais participativo.

Virgem – Um bom dia no lar, a família esta pronta a colaborar. Nada de preocupações financeiras, resolverá tudo. Evite abusos alimentares e pratique esporte. Solte se mais. Sexualidade em alta.

Libra – Período especial, conseguirá resolver a maior parte dos problemas domésticos. Agitação no trabalho e bons negócios. A pessoa amada passa carinhos e compreensão.

Escorpião – Terá oportunidade de pedir apoio à família e resolver problemas financeiros. O clima é tranquilo no trabalho, evite os invejosos. Relaxe e passe por um bom dia. Positivo para compras domésticas.

Sagitário – Dia que pode pedir favores no trabalho, contar com sócios, superiores e usufruir de boas indicações financeiras. Espere que logo terá novas chances de negócios. Mais proteção na vida afetiva.

Capricórnio – Você esta livre do alerta e terá apoio no lar, espere que tudo se resolverá. Ótima notícia sobre parentes. Entrada extra de dinheiro. A pessoa amada procura dar mais compreensão. Fase feliz.

Aquário – Dia que apesar do Sol e Vênus, já estarem no seu signo, a Lua pede atenção para não criar atritos com a família, é o seu alerta. Necessidade de buscar equilíbrio no trabalho. Vá com calma.

Peixes – Nesta fase deve fugir de discussões, o ideal é a rotina, pensamentos e palavras positivas. No trabalho não espere atenção ou apoio as suas ideias. Problemas de saúde. Amor inseguro.

