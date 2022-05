Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (23)

Da Redação

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É um aventureiro por natureza, e não teme as adversidades da vida. Busca o sucesso em todos os seus atos. Sua personalidade marcante fará deste nativo um vencedor. Está sempre ajudando os mais necessitados. Inteligente, carinhoso e vigoroso.

continua após publicidade .

Alerta

Os piscianos continuam no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesta fase negativa. Evite negociar, fazer compras no crediário ou pedir empréstimo financeiro. No amor, a possessividade pode comprometer a vida a dois. Saúde neutra.

continua após publicidade .

Áries – O Sol influencia sua terceira casa, além de Vênus no seu signo, Júpiter e Marte logo devem trazer boas energias. Apoio de sócios, parceiros e irmãos. Fase de amor, trabalho, saúde, dinheiro e paz.

Touro – O Sol passará a influenciar sua segunda casa dia 24, ao lado de Mercúrio, signo da comunicação e dia 29 Vênus, também. Satisfação com a família, finanças e o amor. Contas pagas e novos amigos.

Gêmeos – Você tem pela frente um período suave para resolver problemas no lar, trabalho e amor. A presença do Sol no seu signo traz realizações. Propostas profissionais e generosidade da família.

continua após publicidade .

Câncer – O período é de rotina, o Sol não favorece novas ações no trabalho e no lar. Seja diplomático com sócios, parceiros e com a família. Tenha paciência e não realize mudanças no amor.

Leão – Fase que seus esforços para resolver problemas do trabalho trazem a solução positiva do que quer e precisa. Vencerá o clima de insatisfação interior, você sabe do seu potencial. Amor total.

continua após publicidade .

Virgem – Os contatos profissionais serão ótimos e você terá uma agradável surpresa nos negócios e finanças. Terá o apoio que precisa para inovar no lar, amor e compreensão da família.

Libra – Os astros indicam um período movimentado, Vênus, Júpiter e Mercúrio na sua positiva sétima casa abrem caminhos para mudanças nos negócios e no lar. Entrada extra de dinheiro. Amor livre.

Escorpião – Período que estará um tanto melancólico, o ideal é planejar o trabalho e dar apoio aos problemas da família. Use a intuição no seu caso de amor. Paixão por Touro.

Sagitário – Você já sentiu que o período é propício para mudanças nos negócios e acertos financeiros. Não misture a profissão com questões afetivas. Não negocie com Câncer e Peixes.

Capricórnio – Fase que recebe colaboração de sócios, parceiros e da família. Conte com ajuda de quem ama e retribua. Ótimo para compras, viagens e pensar em um novo trabalho. Cuide da alimentação.

Aquário – A entrada do Sol e Mercúrio na sua positiva quinta casa é sinal de satisfação que terá no trabalho e negócios. Saberá impor seus desejos e viverá grandes momentos no lar e amor. Saúde perfeita.

Peixes – Período de sonhos, conseguirá realizar tudo que necessita para seu sucesso profissional e financeiro. Mas, hoje você passa pelo alerta. Evite ser intransigente com a família. Adie viagens e novos gastos.