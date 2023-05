Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (22)

Da Redação

Os nativos de Câncer começam a semana no alerta

Quem nasceu hoje

Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e está sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os nativos de Câncer começam a semana no alerta, e os astros recomendam rotina enquanto durar este período negativo. Adie negociações, mudanças profissionais e empréstimos financeiros. Não se irrite com pequenos obstáculos.

Áries – A partir de hoje o Sol passa a transitar na sua terceira casa trazendo chances de viagens, compras, melhora do relacionamento com familiares e pessoas do seu trabalho. Equilíbrio na sua vida afetiva.

Touro – Fase que seu dinamismo será maior e, com isso vem novos negócios, mudanças no trabalho e para iniciar projetos em sociedade. Você se sente livre para mudar o rumo da profissão. Energia no seu caso de amor.

Gêmeos – Você tem a partir de agora a poderosa influência do Sol no seu signo. Os problemas começam a desaparecer e os relacionamentos de trabalho e vida familiar assumem a harmonia. Estabilidade no amor.

Câncer – O período será o mais difícil desta fase. O Sol passa a influenciar sua 12ª casa, chamada popularmente de inferno astral. Não se arrisque em novos negócios e tenha paciência. Hoje é dia de alerta.

Leão – Nesta fase conseguirá vencer os problemas domésticos e profissionais. Marte, no seu signo o faz determinado em buscar respostas aos problemas do dia-a-dia. Amor neutro.

Virgem – Período que terá sorte para decidir questões financeiras e profissionais. Os contatos de negócios trarão lucros rápidos. Colaboração da família. Alegrias no amor. Conte com Peixes e Áries.

Libra – A influência do Sol na sua positiva nona casa traz uma das melhores influências. Realizará uma grande parte dos seus sonhos profissionais, financeiros e domésticos. Amor com força total.

Escorpião – A partir de hoje precisará se prevenir de inimigos e invejosos. A influência da oitava casa astral pede rotina e muita força de vontade para superar problemas profissionais. Paz no amor.

Sagitário – O Sol passa a influenciar sua sétima casa trazendo acertos de sociedade comercial e para iniciar novos projetos de negócios. Promessas de ganhos. Conte com Gêmeos e Virgem. Amor expressivo.

Capricórnio – Você terá nesta fase apoio aos novos projetos de trabalho e até convites para parcerias. Chances de viagens, negócios imobiliários e contar com a família. Cuide da saúde. Dê apoio ao seu amor.

Aquário – A partir de hoje você passa a receber uma das melhores influências astrais do ano. O Sol na sua positiva quinta casa indica até ganho em jogos. Terá apoio de quem nunca esperou. Algo importante no amor.

Peixes – A influência astral que inicia abre espaço para resolver os problemas da vida familiar. Você terá vontade de comprar, vender, reformar e até mudar de residência. Conquistas no amor. Saúde perfeita.

