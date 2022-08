Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (22)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Não será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas à sua volta. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os cancerianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina nesta fase negativa. Cuidado ao negociar, analise com cuidado o que for fazer. No amor, não deixe a inconstância atrapalhar seu relacionamento. Saúde em baixa.

Áries – Você passa por um excelente período e continuará assim nos próximos dias. O momento é de apoio e colaboração nos negócios e trabalho. Chegou a hora de acertar sociedade ou parceria.

Touro – Sua energia mental esta tinindo e você tem vontade de resolver e iniciar negócios. Apoio dos que trabalham com você. O sucesso o acompanha nas finanças em novos projetos da família.

Gêmeos – Dia que deverá ajustar os problemas financeiros da família, Mercúrio confere boas energias, aproveite. Não discuta com Câncer e Libra. Vida amorosa estável. Cuide do seu visual.

Câncer – Você passa o dia no alerta e deve estar preparado para ser gentil com todos. A família estará exigente, não discuta ou faça mudanças no seu lar. De mais carinhos ao seu amor, nada de mau humor.

Leão – Você esta mais extrovertido e com isso realizará ótimos negócios. Conte com boa entrada de dinheiro. Reencontro de parceiros e até parentes. Amor com boas surpresas.

Virgem – Comece a se preparar, amanhã o Sol passa a transitar no seu signo e ao lado de Mercúrio, você é quem dará as cartas. Acerte o que não é do seu agrado. No setor afetivo, deve aguardar.

Libra – A fase que logo estará começando, pede que você se programe para não ter surpresas desagradáveis no lar e trabalho. Devagar e sempre, esse deve ser seu lema. Evite mudanças ou início de negócios.

Escorpião – Período que deve buscar apoio no trabalho. Ótimo para melhorar o convívio com todos, incluindo sua família. No amor você brilha. Pode investir em cursos, viagens, compras e novos negócios.

Sagitário – Bom dia para resolver os negócios da família, apenas evite ser exigente. Não se envolva em questões de amigos. Área sentimental estará em alto astral, paixão por Leão ou Gêmeos.

Capricórnio – Você passa por um bom período e tem chances de melhorar seu relacionamento familiar. Hora de ganhar mais dinheiro, arrumar as malas e viajar. Seu amor, estará distante e ciumento, cuide-se.

Aquário – Dia que o trabalho e os negócios estão em fase de mudanças. Chances de novos ganhos. Comece a analisar o que quer e prefere. Amor com muita paixão, Vênus esta em Leão seu signo oposto.

Peixes – Fase que deve se concentrar em um só objetivo. Pode ser convidado para uma parceria, pense bem se vale a pena. Continua seu progresso profissional e financeiro.

