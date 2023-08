Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (21)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Tem uma forte presença, o que fará ser um excelente dirigente. Sabe de sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. Por ter um excelente coração, está sempre ajudando. É encantador, enérgico e inteligente.

Alerta

continua após publicidade

Os nativos de Libra começam a semana no alerta, e a indicação é para manter a rotina durante esse período negativo. Cuidado para não entrar discussões com pessoas do seu trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes e cobranças exageradas.

Áries – O Sol revitaliza suas energias na busca do sucesso profissional e financeiro. Mas, não conte ou peça ajuda. Pode mudar o rumo dos negócios para ganhar mais. A família e seu amor colaboram.

Touro – Sua força de trabalho estará concentrada em abrir novos caminhos e assegurar ganhos para o futuro. A família e amigos ajudarão a resolver antigos problemas. Amor em alto astral.

continua após publicidade

Gêmeos – Dia para resolver problemas domésticos, poderá contar com bons estímulos da família. Grandes emoções no amor, com chances até de assumir um relacionamento. Trabalho e negócios em alto astral.

Câncer – Os astros revitalizam a sua ambição, prometem maiores ganhos, acertos de negócios e muito equilíbrio na profissão. Entusiasmo com a vida afetiva. Novos amigos, compras e início de trabalhos.

Leão – Fase que suas ideias serão bem recebidas no trabalho. Terá boa entrada de dinheiro. A Lua incentiva seu relacionamento com parentes. Pode acertar parceria comercial. Projeção total com seu amor.

continua após publicidade

Virgem – A partir do dia 23 o Sol estará protegendo seus projetos, é a fase do seu aniversário. Comece a se preparar para acertar os negócios, o trabalho e as contas. No amor, ainda terá que esperar.

Libra – O seu dia será de alerta, evite discussões ou mudanças no trabalho. A partir do dia 23, o Sol o desfavorecerá, serão 30 dias de cuidados especiais. Seus planos podem encontrar forte resistência.

continua após publicidade

Escorpião – Fase que conquistará grandes vitórias e seus esforços serão recompensados no trabalho. Aproveite para acertar os problemas existentes no lar. Não dispense apoio da família. Amor equilibrado.

Sagitário – A influência do Sol na sua nona casa é indício de solução de muitos problemas da área afetiva, profissional e familiar. Você tem tudo para vencer. Espere bons resultados dos problemas financeiros.

Capricórnio – Dia que deverá colocar em prática decisões em relação ao trabalho. Pode esperar bons resultados de problemas da família. Cooperação nos negócios. Amor inconstante.

Aquário – Período para resolver alguns problemas da família. Mas, vá com calma, terá que colaborar com as finanças. A pessoa amada precisa de mais atenção. Conte com Gêmeos e Touro.

Peixes – A fase traz colaboração no trabalho e no lar. Você não tem do que se queixar, use sua sensibilidade para entender a todos. Positivo para negociar. Sorte em viagens e compras. Saúde reforçada.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News