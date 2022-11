Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (21)

Da Redação

Os librianos começam a semana no alerta, e os astros pedem paciência com as pessoas do seu trabalho

Quem nasceu hoje

É o ponto de apoio da família e amigos. Está sempre se colocando na frente dos projetos, pois o comando é ato espontâneo para este nativo. Alcançará sucesso no mundo profissional. Organizado, bondoso e criterioso.

Alerta

Áries – Pode esperar por bom período, amanhã o Sol passa a influenciar sua positiva nona casa. Terá sorte no trabalho e poderá contar com o apoio e solução de antigos problemas financeiros.

Touro – Bom dia para fazer contato com pessoas influentes, o trabalho e negócios fluem. Hora de explorar mais sua intuição. Aumento nas finanças. Esperanças no seu caso de amor. Tente na loteria.

Gêmeos – A influência astral que começa a se formar faz você brilhar no trabalho e setor financeiro. Hoje resolverá problemas familiares, positivo para compras domésticas. Amor esperançoso.

Câncer – Período que pode contar com todos do trabalho e negócios. Sinal verde para firmar acordos e mudanças no rumo da sua profissão. Aproveite, vem novos amigos. Dê apoio à pessoa amada.

Leão – A influência dos astros faz sua estrela brilhar no setor financeiro. Tente inclusive em jogos. Novos contatos de trabalho e chances de melhorar sua convivência familiar.

Virgem – Você terá um bom dia e tem chances de sair da rotina e iniciar novos negócios. O seu trabalho esta bem colocado com possibilidades de acertar alguns problemas financeiros. Obstáculos vencidos no amor.

Libra – O dia é de alerta, a Lua pede que encare as dificuldades no lar com mais atenção. Não conseguirá passar boas energias para a sua família. Os interesses financeiros podem afetar o amor. Fique na rotina.

Escorpião – Fase que seu otimismo vai contagiar a família e os que trabalham ao seu lado. Explore seu poder de adaptação e ganhe mais dinheiro. Evite falar de seus negócios. Tenha fé na sua intuição. Boa saúde.

Sagitário – Amanhã o Sol passa a influenciar seu signo às 5h22. É a fase mais propícia do ano astrológico. Comece a se preparar para mudar muita coisa na sua vida. Seu coração vai bater mais forte no amor.

Capricórnio – Você tem algumas horas para planejar seus próximos passos. Tenha fé na sua capacidade de vencer problemas e use sua intuição para evitar desgostos. Desfavorável para mudanças no lar.

Aquário – Bom dia para renovar seus negócios e mudar o rumo do trabalho. Os obstáculos serão facilmente resolvidos. Estará fechando o período com as finanças positivas. Lar e amor em alto astral.

Peixes – As energias astrais estão a seu dispor nos negócios, vida familiar e saúde. Oportunidades para firmar suas finanças de vez. Vitórias importantes no trabalho. Felicidade no amor.

