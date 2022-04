Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (21)

Quem nasceu hoje

Está sempre a procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte desse nativo, o que fará ter muitos amigos. É alegre, franco e formador de ideias.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Evite entrar em discussões com seu par afetivo. Adie compras no crediário ou pedidos de empréstimo financeiro. Dê atenção à saúde.

Áries – O Sol esta no seu signo e, gradativamente se livrará dos problemas. Os planetas farão com que tenha ótimas ideias e pense duas vezes antes de falar. Mercúrio, logo o protegerá. Amor e lar com paz.

Touro – Você acabou de entrar no seu de inferno astral. Serão 30 dias de muito trabalho, algumas dificuldades com sócios, parceiros ou superiores. Cuide da saúde. Compreenda seu amor.

Gêmeos – A fase continua bem equilibrada e os amigos estão presentes. Você esta em evidência e poderá contar com apoio da família. Mais sensual irá valorizar a vida afetiva. Tente em jogos.

Câncer – A influência do Sol na sua 10ª casa indica um bom relacionamento com as pessoas a sua volta, realização de planos audaciosos nos negócios e ver o crescimento financeiro. Domínio total no amor.

Leão – A influência do Sol na sua nona casa traz um dos melhores períodos do ano astral. Dinamismo, coragem e fé farão conquistar o que vem buscando. Aproveite a boa sorte nas finanças e setor amoroso.

Virgem – Precisará organizar e até mudar alguns pontos da sua vida profissional e familiar. Não se desespere com as dificuldades. Use sua inteligência. Evite críticas com amigos e seu amor.

Libra – A Lua esta no seu signo e com isso resolverá os problemas domésticos. Supere tudo com bom senso. Fase que se apaixona por Áries ou Aquário. Tenha fé e tranquilidade.

Escorpião – O dia é de alerta, a Lua pede atenção com pessoas do seu trabalho e da família que trazem preocupação. Cuidado com as finanças. Evite exigências com seu amor.

Sagitário – O período que esta iniciando traz saúde, amor, paz e progresso. Você é um dos privilegiados do zodíaco. A fase é realmente de muita sorte. Sucesso financeiro. Clima de paixão. Tente em jogos e loteria.

Capricórnio – A influência do Sol na sua quarta casa ajudara acertar os problemas da família. Poderá sair para negociar com imóvel. O apoio que recebe será fundamental para o crescimento financeiro.

Aquário – Nesta fase estará mais envolvido em novos negócios. Aumentam as relações de amizades e você descobrirá outras oportunidades financeiras. Melhora a intimidade no amor.

Peixes – O Sol passa a influenciar sua segunda casa astral, e esse bom aspecto astrológico equilibra sua profissão e ganhos. Oportunidades de aumentar o seu patrimônio. Novos estímulos no lar.