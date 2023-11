Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (20)

Os aquarianos ficam no alerta até às 11h30

Quem nasceu hoje

Tem uma mente altamente desenvolvida. É uma pessoa com ideias extremamente avançadas, e conseguirá alcançar o sucesso em profissões liberais. Intuitivo e com boa capacidade profissional. Arrojado, líder e sincero.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 11h30, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Analise o andamento do seu trabalho e adie mudanças neste setor. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos.

Áries – O período indica chances profissionais e acertos financeiros. Não faltarão oportunidades de crescimento. Tenha calma para não se desviar dos seus projetos. Amor com sonhos.

Touro – Fase que podem acontecer mudanças repentinas no trabalho e no seu lar. Conseguirá fortalecer seus ideais e projetar fácil seu futuro comercial. Relação de carinhos no amor.

Gêmeos – Você será o centro das atenções no trabalho. Conseguirá solucionar os problemas e se livrará fácil dos invejosos. Ótimo para viagens, compras e negócios com parentes.

Câncer – A sua rotina será marcada pelo otimismo no lar, a família transmite mais compreensão. Acertará a maior parte dos problemas no trabalho. Confie na sua força. Tudo bem no amor.

Leão – Enfrentará novas responsabilidades no trabalho adquirindo prestígio. Mantenha sua influência e autoridade para se dar bem. Conte com seu amor, que está mais apaixonado.

Virgem – A fase é totalmente equilibrada no lar e no trabalho. Saberá a hora de agir nos negócios, realizar compras e até mudanças no rumo dos projetos domésticos. Amor exigente.

Libra – Ótimas oportunidades podem surgir, principalmente no campo profissional. Boas notícias da família. Nada de insegurança nos negócios. Você passa por uma fase feliz, até no amor.

Escorpião – Sol e Marte, no seu signo trazem equilíbrio no lar, chances de mudar os negócios e acertos profissionais. Logo terá mudanças financeiras inesperadas. Amor com intensidade.

Sagitário – Você está a um passo do período positivo, que começa dia 22. O Sol estará influenciando seu signo e com isso vem novidades no amor e paz. Irá alcançar seus objetivos.

Capricórnio – Precisará ser atencioso com as pessoas do seu trabalho. Seja determinado ao realizar seus negócios. Tudo irá acontecer devagar, não desista dos seus objetivos. Amor com carinhos.

Aquário – Você acorda no alerta, e só sairá as 11h30. Deixe os negócios, acertos profissionais e financeiros para o período da tarde. Pode esperar boa entrada de dinheiro. Felicidade no amor.

Peixes – O dia exige que se programe logo cedo, pois a partir das 11h30 entrará no alerta. Serão dois dias e meio de cuidados e muita rotina. Ouça os conselhos da família e seja amoroso com todos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

