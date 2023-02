Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (20)

Da Redação

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e os astros recomendam paciência com as pessoas à sua volta

Quem nasceu hoje

Transmite muitas alegrias as pessoas à sua volta. Com sua força de vontade é capaz de grandes feitos. Conseguirá se destacar onde os outros não conseguiram. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É sincero, capaz e organizado.

Alerta

Áries – Dia que sua boa disposição mental o levará a enfrentar as dificuldades que o Sol traz. Não se deixe levar pelas aparências. Relaxe os nervos. Procure bom humor com a família. Amor difícil.

Touro – A fase é de muitas alegrias com seu amor, conseguirá se descontrair e receber carinhos da família. Atmosfera agradável em viagens, encontros de amigos e boas notícias.

Gêmeos – Neste período sua companhia amiga e compreensiva será procurada por todos. Humor excelente. Usufrua com intensidade as viagens, compras e solução de problemas afetivos. Saúde perfeita.

Câncer – Os astros garantem emoções com a família e naturalmente com seu amor. Haverá a tendência de ter ao seu lado alguns invejosos, por isso modere as críticas. Seja diplomático. Organismo perfeito.

Leão – Período para sair da rotina e estar ao lado de amigos. Os problemas financeiros serão resolvidos. Vem novidade, amanhã Vênus influenciará sua nona casa, a do amor, do dinheiro e de apoio da família.

Virgem – O Sol começa a influenciar seu signo oposto e com isso terá a seu favor a realização de muitos dos seus sonhos. Acertos de convivência afetiva. Mudanças benéficas no setor financeiro e profissional.

Libra – O período do carnaval será tranquilo com sua família e amigos. Aceite convite para sair da rotina. Esqueça os negócios e dê um tempo para a sua cabeça. Deixe o coração pulsar livremente com o seu amor.

Escorpião – Graças a influência atual do Sol, você é um privilegiado do zodíaco. Relaxe a tensão e passe bons momentos com amigos, família e naturalmente seu amor. Viagens e muita descontração.

Sagitário – Você recebe atenção da família e deve resolver os impasses e problemas que incomodam o seu lar. Não espere colaboração. Propício para resolver assuntos financeiros e relaxar a tensão no amor.

Capricórnio – Um dia para sair da rotina, visite parentes, participe do carnaval, enfim procure se descontrair. Receberá convites para viagens. As finanças tendem a se estabilizar. A família procura seu apoio.

Aquário – O seu trabalho, negócios e finanças tendem a crescer. A fase negativa não existe mais, viva o presente. Esperanças renovadas no lar. Terá a participação de todos no conjunto financeiro.

Peixes – Você esta passando pelo alerta e apesar do Sol já o favorecer, o ideal é não passar dos limites nos gastos, exigências no lar e no trabalho. Evite a onda de desânimo. Cuidado com bebidas alcoólicas.

