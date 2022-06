Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (20)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente o caminho a percorrer na vida. Tem uma excelente capacidade de memorizar, pois a mente é fotográfica. Está sempre envolvido em causas humanitárias. Não admite as desigualdades da vida. É animado, dinâmico e envolvente.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta e as indicações são desfavoráveis durante este período negativo. Deixe para quando estiver fora dessa fase as mudanças no trabalho e vida pessoal. Evite ambientes agitados.

Áries – A fase traz novos amigos, chances nos negócios e um grande crescimento profissional. Contatos rendosos para quem pretende fazer mudanças no trabalho. Amor em dose dupla.

Touro – Período movimentado nos seus negócios e aberturas para trabalhos em parceria. Novos amigos, viagens e solução de um problema familiar. Não discuta com Sagitário. Amor firme.

Gêmeos – Você se sente amparado pela família e amigos. Mercúrio traz apoio as mudanças que pretende realizar. Espere logo terá mais dinheiro. Procure dar mais atenção a sua vida afetiva, que vai devagar.

Câncer – Comece a se preparar, amanhã terá a entrada do Inverno e do Sol no seu signo. Muitas novidades no trabalho e lar. Superação de problemas financeiros. Conte e espere pelo melhor. Amor em sintonia.

Leão – Fase que deverá lutar pelos seus objetivos, já que o Sol amanhã estará na sua décima segunda casa. Controle a possessividade e aprenda a respeitar a opinião dos outros. Lar e amor equilibrados.

Virgem – Dia para movimentar seus negócios e resolver os problemas da área profissional. A vida sentimental esta em destaque. Fortes emoções com a família, que dá muita atenção.

Libra – Você se vê amparado pelo carinho da família e faz o possível para agradar a todos. Fase para mudanças no lar. Positivo para compras e início de projetos de negócios e trabalho. Amor sedutor.

Escorpião – Um bom período para continuar resolvendo os problemas domésticos. A colaboração com a família será o ponto forte para a harmonia. Conte com equilíbrio profissional. Amor com atração.

Sagitário – Você sabe que nasceu para brilhar e nesta fase vai mostrar o seu valor profissional. Explore sua agilidade mental e conte com Gêmeos e Câncer. Novos rumos no amor, se cuide.

Capricórnio – A fase é excelente para a vida profissional e financeira. Realização dos seus projetos, como compra, venda ou reforma de sua casa. Boas energias de Câncer e Touro. Seja flexível no amor.

Aquário – Comece o dia em alta e aceite apoio aos seus projetos financeiros, mesmo que seja empregado. Bons e ótimos negócios. Sinal de alegria na família. Amor e compreensão de todos.

Peixes – O dia é de alerta, procure ser conciliador em casa, e não veja somente os problemas e, sim a solução. Trabalho cansativo e exigente. Você se sente frágil emocionalmente. Vida a dois tensa.