Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (20)

Quem nasceu hoje (20/12)

Existe uma disposição para trabalhos em que possa comandar. Alcançará sucesso graças a sua competência. Estará sempre ajudando os mais necessitados. A família será peça importante durante sua vida. É justo, agradável e companheiro leal.

Alerta

Os cancerianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina. Utilize o bom senso para evitar problemas com pessoas do seu trabalho. No amor, procure ser menos individualista. Adie mudanças domésticas e viagens.

Áries – A presença de Marte, na sua positiva nona casa traz realizações financeiras e acertos profissionais. Colaboração dos envolvidos em seus negócios. Bom astral no lar e amor. C. 982 M. 2545

Touro – A fase é produtiva e melhora cada dia. Os negócios e trabalho trazem progresso. Sintonia com a família, todos procuram sua companhia. O sucesso favorece a sua vida afetiva. C. 556 M. 8872

Gêmeos – Você terá um bom dia, o período da manhã será produtivo para acertar os negócios. Não faltará inspiração para compras e acertos na área afetiva. Pode contar com a sua família. C. 109 M. 9013

Câncer – O dia é de alerta e o ideal é rotina, não se apresse em relação às compras natalinas. O planejamento e execução de tarefas complicadas devem ser adiadas. Cuide da sua saúde. C. 874 M. 7299

Leão – A inspiração não deve faltar, principalmente para novos trabalhos e negócios. Você se sente livre para realizar os compromissos financeiros e dar assistência a família. Clima de paixão no amor. C. 449 M. 0626

Virgem – Bom momento para mostrar a satisfação com a harmonia em família. Sucesso profissional e oportunidades surgindo nos negócios. Excelente astral no amor, com menos ciúmes e acertos. C. 761 M. 3389

Libra – Você estará a vontade para fazer o que gosta, incluindo compras natalinas e encontros. Equilíbrio profissional. A família pede o seu apoio. A pessoa amada estará exigindo a sua atenção. C. 337 M. 6366

Escorpião – Dia que estará sensível, mas não deve ter problemas no trabalho, haverá sim boas mudanças, inclusive financeiras. Lealdade de seus amigos e sócios. No amor saiba atrair quem você deseja. C. 628 M. 1133

Sagitário – Você passa por um período de sucesso profissional. Os problemas financeiros serão resolvidos. Novos acordos com a família. Proteção de Áries e Libra. Tudo bem no amor, sem brigas. C. 260 M. 5518

Capricórnio – O astral em família esta agradável, lembre que amanhã o Sol, passa a transitar no seu signo. Ótimo astral para resolver problemas de saúde e renovação das energias. Amor equilibrado. C. 515 M. 3470

Aquário – A partir de amanhã estará sob a forte influência do Sol, na sua desfavorável 12ª casa astral. É o chamado popularmente inferno astral. Evite ficar em evidência. Não discuta com a família ou seu amor. C. 143 M. 2704

Peixes – Hoje você vai se encher de coragem para expressar o que sabe. Os negócios e assuntos profissionais trazem tranquilidade e chances de iniciar projetos, inclusive ligados a imóveis. Estímulos no amor. C. 096 M. 4951