Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (20)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

ALERTA DO DIA

Os librianos começam a semana no alerta, e a indicação é de cautela durante este período negativo. Adie para quando estiver melhor posicionado mudanças no trabalho. No amor, a inconstância e ciúmes podem mexer com seu relacionamento.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que terá a seu favor a colaboração espontânea na área profissional. Novas ideias e amadurecimento em negócios realizados com Virgem e Aquário. Novidades financeiras, se prepare. Aceite ajuda da família.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Bom dia para contatos, novos negócios, empreendimentos e parcerias. Positivo para aceitar apoio da família e realizar mudanças no lar. Carinhos e participação do pessoa amada na área profissional.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase propícia para acertar e renovar os negócios domésticos. Clima de colaboração na área financeira e novidades para os que buscam parceria. Descontração no amor. Conte com Escorpião e Sagitário.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia propício para novos negócios, e até parcerias. Disposição para o trabalho e novas chances de ganhos. Popularidade acentuada. No amor, a paixão fala mais alto. Saia para compras e viagens.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O clima irá mudar a partir do dia 22, se organize e espere pelo melhor. Não vacile na hora de agir no trabalho. Destaque na vida familiar. Abuse da sua esperteza para manobrar as coisas, inclusive no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia propício para organizar a vida profissional, familiar e afetiva. Daqui a dois dias entrará no período do inferno astral. Não vacile e abra os caminhos para ter uma vida melhor com paz e progresso.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você passa o dia no alerta, deve ser mais participativo na vida do seu amor, acerte as brigas. As finanças tendem a crescer mas não deve sair para negociar, realizar compras ou viajar. Dê apoio à família.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Acelere os passos nos seus negócios e abra frentes de trabalho. Poderá ganhar um dinheiro extra. Com a família, precisará de jogo de cintura, isto é não discuta e nem crie problemas. Clima de paz no amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você sente que pode organizar novos negócios e resolver os problemas financeiros. O momento é de sucesso. O amor vem forte, mas podem acontecer algumas disputas, que vão gerar ciúmes.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que seu magnetismo esta em alta e, com isso você passa boas energias. Hora certa para se aproximar do seu amor e acertar antigos problemas. Momentos de descontração no trabalho.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Nesta fase você recebe apoio na área profissional e, tem a seu favor boa entrada de dinheiro. Negócios fluindo para o sucesso. Clima de sedução e muito amor com seu par afetivo. Evite frituras e exageros no sal.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Suas esperanças financeiras se concretizam, e você pode contar com a participação de sócios, parceiros e de superiores. Você esta bem em relação à vida profissional. Realização no lar e com seu amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.