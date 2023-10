Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (2)

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os taurinos começam a semana no alerta e os astros indicam a rotina como o melhor caminho durante este período negativo. Cuidado com mudanças inesperadas no trabalho. Evite cobranças exageradas, principalmente com seu par afetivo.

Áries – A Lua no seu signo equilibra os problemas domésticos. Boas novidades nos negócios e trabalho. Solução de antigas pendências. Relaxe também com seu amor. Conte com Libra.

Touro – O dia é de alerta, não espere a solução de problemas profissionais. Cuide da saúde, evite exageros alimentares. Desfavorável para compras e viagens. É apenas uma fase passageira.

Gêmeos – Período positivo no trabalho e no lar, aproveite para resolver os negócios e acertar algumas situações financeiras. Encontrará apoio e equilíbrio de colegas ou superiores. Amor tranquilo. Tente na loteria.

Câncer – Dia para resolver a maior parte dos problemas domésticos, com chances de organizar seu trabalho com sucesso. Terá o equilíbrio que deseja e buscas nas finanças. Amor com magnetismo.

Leão – Um bom dia para novos compromissos profissionais, terá o apoio financeiro que busca nos negócios. Coloque em prática os projetos em parceria ou sociedade. Seu amor traz segurança. Lar feliz.

Virgem – Fase que estará um tanto exigente com as pessoas do trabalho, ao invés disso compartilhe seu lado positivo. Conte com a entrada extra de dinheiro. Setor amoroso vai devagar até 10 de outubro.

Libra – A influência do Sol e Marte no seu signo é sinal de sucesso e mudanças na vida profissional. Demonstre boa vontade com todos e não espere apoio, vá à luta. No amor está tudo bem encaminhado.

Escorpião – Período que deverá ser mais atuante nos negócios e até na solução de problemas da família. Não fique dividindo seus anseios pessoais com os amigos. O Sol não o favorece, fique na rotina.

Sagitário – Você está bem posicionado para inovar no trabalho, negócios e vida familiar. As influências atuais trazem novos acertos financeiros e equilíbrio nos assuntos afetivos e domésticos. Tente na loteria.

Capricórnio – Nesta fase deverá aceitar o apoio da família e resolver rápido os problemas financeiros, que trarão a tranquilidade para todos. Seu amor procura colaborar com seus sentimentos. Saúde ótima.

Aquário – Período para realizar a maior parte dos seus projetos financeiros e profissionais. Pode iniciar trabalhos, resolver problemas da família e contar com mais dinheiro. Segurança no amor, acertos de convivência.

Peixes – Dia que deve manter a alegria e contar com a tranquilidade no seu trabalho, negócios e esperar que logo virão grandes mudanças financeiras. Surpresas da pessoa amada. Alimente-se com equilíbrio.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

