Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (19)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

continua após publicidade

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período. Lembre-se que Sol e Lua desfavorecem as nonas iniciativas no trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada.

continua após publicidade

Áries – O astral continua positivo. Colaboração no trabalho ou negócios se tem sócios ou parceiros. Os contatos financeiros serão proveitosos e fácil solução dos problemas. Assuma de vez seu amor.

Touro – Fase que boas mudanças estão batendo na sua porta tanto no trabalho como no lar. Prepare os negócios, viagens, compras e acertos familiares. Conte com novos amigos. Amor sensível. Entrada de dinheiro.

Gêmeos – Você tem a presença de Mercúrio, seu planeta que traz solução de problemas financeiros. Período para renovar o trabalho, negócios, acertar as contas e ter paz. Vênus equilibra os seus sentimentos afetivos.

continua após publicidade

Câncer – O dia é de alerta e você deve se reservar com novos negócios. Tente se concentrar no trabalho e domine a inquietação. Evite novos gastos, viagens e mudanças no seu lar.

Leão – Use sua criatividade e conquistará melhores espaços no seu trabalho. Vênus e Marte trazem sucesso, tranquilidade e bem estar. Fase de amor, saúde e novos compromissos domésticos. Saúde perfeita.

continua após publicidade

Virgem – Nesta fase você deve ir devagar nos seus negócios, se possível evite novos gastos. Não se descontrole com a pessoa amada. Dê carinhos e compreensão a família.

Libra – O dia é de sucesso no trabalho, em novos contatos e tranquilidade em relação às finanças. Explore o seu talento e ganhe mais. A pessoa amada está mais apaixonada. Dê apoio à família. Organismo perfeito.

Escorpião – Dia que a calma será fundamental para resolver problemas profissionais. Não espere apoio em novos negócios. O ideal é dar tempo ao tempo. Siga sua intuição em relação a vida doméstica.

continua após publicidade

Sagitário – Período que terá boas oportunidades profissionais. Apoio dos envolvidos no trabalho, negócios e familiares. O cenário é de sucesso. Não discuta com Câncer. Amor responsável.

Capricórnio – Fase que receberá convite para novos negócios e desafios profissionais. A compreensão será a chave para a harmonia no seu caso amoroso. Tudo bem no seu lar. Crescimento financeiro.

Aquário – O brilho do Sol e da Lua na sua quinta casa trazem forças para escalar novos rumos nos negócios, trabalho e na solução de problemas domésticos. Viva intensamente o amor. Tente na loteria.

Peixes – Dia para resolver os negócios e problemas familiares. O momento é de paz e compreensão, terá mais carinho na vida afetiva. Pode realizar compras domésticas. Saúde perfeita.

Siga o TNOnline no Google News