Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (19)

Os escorpianos começam a semana no alerta e os cuidados no trabalho devem prevalecer

Quem nasceu hoje

É uma pessoa ativa, por isso está sempre em busca de um novo objetivo que o estimule profissionalmente. O sucesso para este nativo é uma questão de tempo, e nunca desistirá de um sonho até alcançá-lo. Firme, audacioso e competente.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta e os cuidados no trabalho devem prevalecer. Evite compras que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Não deixe o sentimento de ciúmes interferir negativamente no relacionamento.

Áries – Período que só tem a ganhar, tome iniciativas, expresse suas ideias e explore seu talento. Júpiter volta para o seu signo daqui dois dias. Positivo para compras, viagens e decisões familiares. Amor sedutor.

Touro – Fase que deve se relacionar de forma descontraída na área profissional e aceitar apoio. Os resultados financeiros serão a alavanca para novos negócios. Espere ajuda da família. Amor possessivo.

Gêmeos – Terá chances para inovar na profissão, pode incluir mudança de emprego. Astúcia e sorte para decidir as finanças. Surpresa no amor que vem com mais paixão. Tente em jogos.

Câncer – Vênus e Mercúrio protegem a vida familiar, você sente que as finanças voltam a crescer. Aproveite e saia para compras natalinas. Amor em maré alta. Cuide da saúde, evite exageros com doces.

Leão – A situação financeira se define e traz tranquilidade. Pode planejar viagem para o fim de ano. Novos negócios e apoio às mudanças que pretende realizar. Tenha paciência com seu amor.

Virgem – Você começa a viver um período excelente, chances de resolver problemas de saúde e profissionais. A família procura dar mais atenção, organize seu Natal. Nada a temer, fase feliz no amor.

Libra – A influência astral indica um forte relacionamento familiar. Pode aceitar convites para o Natal. Terá alegrias com seu amor, que espalha mais simpatia. Surpresas com as finanças.

Escorpião – Você esta passando pelo alerta e deve se prevenir para evitar problemas na área profissional. Desfavorável para compras e visitas. Discussões com familiares. Não espere compreensão.

Sagitário – Dia que terá apoio importante nos negócios e trabalho. Você sente que pode sair da rotina e realizar pequenas viagens e compras natalinas. As finanças estão em fase de crescimento. Amor suave.

Capricórnio – Você esta a um passo do sucesso e tranquilidade. Agarre as oportunidades e espere o dia 21, quando Júpiter e Sol passam a transitar no seu signo. Amor, saúde e dinheiro.

Aquário – A diferença desta fase para você será de muitas lutas, além de Vênus e Mercúrio, Sol e Júpiter também estão na sua desfavorável 12ª casa. Não sonhe acordado. Cuidado com intrigas no trabalho.

Peixes – Fase que recebe estímulos importantes no trabalho e com isso cresce o setor financeiro. Sua vontade de vencer esta altíssima em função da perseverança, o sucesso é só seu.

