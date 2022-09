Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (19)

Da Redação

Quem nasceu hoje

A mente ágil fará se sobressair no setor profissional. Está sempre em busca da sua valorização. Passa muita confiança para as pessoas á sua volta. A simpatia e bom humor serão suas marcas registradas. Talentoso, espirituoso e intuitivo.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham manter tudo dentro do programado no trabalho. Procure a rotina. Adie viagens, mudanças domésticas e compras que possam comprometer suas finanças. Saúde neutra.

Áries – Hora de aceitar apoio nos negócios e trabalho. Boas novas nas finanças. Esforços recompensados que devem abrir caminhos para resolver antigos problemas no lar e viver melhor com seu amor.

Touro – O momento é propício para acertar o trabalho e contar com apoio dos envolvidos nos negócios. Amor familiar em alta, não há com que se preocupar. Libere a criatividade, fase de progresso. Amor sensual.

Gêmeos – Você está bem e deve curtir mais a família. Aceite o jeito de ser das pessoas que estão ao seu lado na profissão e negócios. Boas condições financeiras. Curta o carinho do seu amor.

Câncer – O dia é de alerta, controle a ansiedade e pense bem no que vai exigir da família. Evite mudanças no trabalho e compras a prazo. Não se deixe envolver por medos infundados.

Leão – Fase que deve arregaçar as mangas e buscar o sucesso no trabalho, nos negócios e contar com amigos. Não crie problemas financeiros, apenas aproveite e seja diplomático com todos. Amor com prazer.

Virgem – Dia que só tem a ganhar, todos estão dispostos e colaborar com seus negócios. Demonstre abertamente o que pretende e verá o sucesso acontecer. O trabalho flui bem. Amor irresistível.

Libra – Você ainda tem um tempo para se cuidar, dia 23 o Sol o favorecerá. O ideal é organizar seus próximos passos nos negócios. A família espera mais atenção. Não discuta com Câncer e Sagitário.

Escorpião – Período para se programar, pois a partir do dia 23, estará sob a influência desfavorável da 12ª casa. Evite passar dos limites nos gastos e tenha jogo de cintura com a família e no trabalho.

Sagitário – O período é movimentado financeiramente, terá oportunidades de negociar. Positivo para sociedade e acertar os problemas da família. Pode sair para compras pessoais. Amor afetuoso.

Capricórnio – Você sente que pode realizar muitos dos seus projetos sem medo de fracassar. O trabalho, o dinheiro e os negócios fluem muito bem. Chances de viagens, compras e decisões domésticas.

Aquário – A fase indica que logo terá mudanças no trabalho e possivelmente novos compromissos financeiros. A promessa é de lucros em associações e atividades onde tenha contato direto com o público.

Peixes – Dia que deverá resolver assuntos da família, a fase é propícia para quem atua nos negócios com parentes. Vênus, na sua sétima casa traz acertos afetivos, financeiros e trabalho em alto astral.

