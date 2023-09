Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (18)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta e a indicação é de cuidados no trabalho. Adie compras ou gastos que possam comprometer seu orçamento. No amor, controle o ciúmes. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Fase que deve recuperar suas energias com uma boa alimentação e descanso nas horas certas. Transforme suas ideias em ação. Trabalho e negócios bem colocados. Amor com apoio.

Touro – A influência de Júpiter no seu signo continua proporcionando sucesso no trabalho, negócios e nos assuntos da família. Coloque a mão na massa e ganhe mais. Amor com sonhos.

Gêmeos – Aproveite a boa influência do Sol e conte com novas ideias no trabalho. Acertos de negócios e finanças. Dê mais atenção à pessoa amada. Conte com a sua família, você está em paz.

Câncer – Suas novas ideias podem ser colocadas em prática no trabalho. Pode receber uma nova proposta de negócios. Fase de progresso. Com o seu amor estará mais participativo. Positivo para acertos domésticos.

Leão – Fase que tudo caminha bem nos negócios e você poderá contar com acertos profissionais. Você se sente livre para iniciar projetos domésticos. Vá a fundo nas questões financeiras. Amor intenso e feliz.

Virgem – Dia que resolverá fácil os problemas financeiros. Mantenha o equilíbrio e não se preocupe com os gastos que estão em fase de renovação. Amor ainda exigente. Colabore com a família.

Libra – A Lua está no seu signo e, com isso você terá um bom dia. Conseguirá resolver os problemas financeiros e acertar suas contas. Seu amor e a família estão do seu lado. Procure ser paciente com nativos de Peixes.

Escorpião – O dia é de alerta, precisará de paciência para evitar problemas na área profissional. Adie viagens, compras, visitas e início de novos negócios. Seja paciente com a pessoa amada. Cuide da saúde.

Sagitário – Um bom dia no trabalho e com a família. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas e terá chances até de melhorar os ganhos. Agenda cheia e novos negócios a fazer. Amor com paixão e brilho.

Capricórnio – A influência é uma das mais positivas no lar e no trabalho. Dia animado e cheio de novidades com aberturas para viagens, compras e início de novos negócios. Compromisso sério no amor. Saúde perfeita.

Aquário – Fase que deve ser mais ousado em relação ao trabalho e negócios. Dê um novo impulso as suas ideias domésticas e não esqueça que deverá dar mais atenção aos familiares. Novos horizontes no amor.

Peixes – Você se surpreenderá com a tranquilidade no trabalho. As pessoas a sua volta estão prontas para colaborar. Solução de problemas financeiros. Melhora o relacionamento com a família. Amor seguro.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

