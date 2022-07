Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (18)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os arianos começam a semana no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa com uma grande capacidade. A objetividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um encanto especial que atrai todos á sua volta. Está sempre compartilhando o que é seu. Elegante, vigoroso e inteligente.

continua após publicidade .

Alerta

Os arianos começam a semana no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Cuidado com gastos em supérfluos. Mal entendidos podem ocorrer no trabalho. No amor, evite brigas por ciúmes infundados.

continua após publicidade .

Áries – Dia de alerta, poderá enfrentar problemas com a família. Tenha jogo de cintura e não espere compreensão. Tudo que fizer para se equilibrar emocionalmente será bem vindo. Evite novos gastos.

Touro – Fase que esta apto a mudar o rumo do trabalho e negócios. Marte no seu signo o faz mais rápido e determinado na busca do sucesso. Pode ganhar dinheiro extra, sua produtividade esta em alta. Amor sereno.

Gêmeos – Você passa por um bom período, mas tenha paciência nas mudanças que pretende realizar nos negócios. Marte, não o favorece e não há necessidade de correr riscos. Sonhos realizados no amor.

continua após publicidade .

Câncer – Sol e Mercúrio trazem esperanças de dias melhores e amanhã Vênus, no seu signo trará amor, saúde, prosperidade, mudanças nas finanças e ganhos em jogos. Conte com a família.

Leão – O Sol, transita na sua desfavorável 12ª casa por mais uns dias e você sente que precisa renovar suas energias e pensamentos. Mercúrio o planeta da comunicação, o protegerá a partir do dia 20.

continua após publicidade .

Virgem – Bons negócios e muita harmonia no lar. Suas esperanças se concretizam, mas seja rápido, pois Mercúrio dia 20, começa a sair do seu caminho. Se organize, inclusive no setor doméstico.

Libra – Dia que terá apoio para resolver problemas financeiros e profissionais. Boas chances de ganhar dinheiro e de novos negócios. Fase de sonhos com seu amor. Aproveite para melhorar a saúde.

Escorpião – A fase é sensacional, terá a solução da maior parte dos problemas financeiros e profissionais. Estabilidade familiar, pode sair para compras domésticas. Em alta o trabalho, lar e amor.

Sagitário – Você ajusta algumas mudanças no lar, e terá respostas positivas em se tratando de finanças. A vida conjugal atravessa uma fase de paixão e companheirismo. Não discuta com Áries e Virgem.

Capricórnio – O período traz novos amigos, bom relacionamento profissional e negócios em sociedade. Dia ideal para resolver um problema da pessoa amada. Positivo para viagens e compras.

Aquário – Fase que só deve aproveitar para ir em frente no setor profissional e contar com apoio no trabalho e negócios. Boa entrada de dinheiro. Muita generosidade e carinhos com seu amor.

Peixes – O trabalho e negócios voltam a trazer mais tranquilidade. Vênus, deve proporcionar uma boa entrada de dinheiro. Não seja tão exigente com seu amor, demonstre carinho.

Siga o TNOnline no Google News