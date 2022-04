Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (18)

Quem nasceu hoje

Seu espírito é imaginativo, estudioso, calmo, afável e inclinado às artes e ciências. É um empreendedor, o que fará abrir seu próprio caminho. O setor afetivo trará total satisfação. Independente, carismático e companheiro fiel.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 23h18, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Não entre disputas ou poderá ter perdas financeiras. No amor, os ciúmes pode trazer discussões.

Áries – Marte, transita pela sua desfavorável 12ª casa até o dia 25 do mês que vem, e você tem a sensação de que tudo esta devagar demais. Não deixe que isso atrapalhe o trabalho e negócios.

Touro – Se programe e esqueça os problemas, entre no clima do sucesso que logo começa acontecer. O trabalho ganha novo impulso. As parcerias estarão favorecidas. Colaboração da família. Amor com lealdade.

Gêmeos – A Lua libriana deixa você mais tranquilo em relação aos negócios e finanças. A sua criatividade esta em destaque. Ótimo para conquistar mais espaço na profissão. Tente em jogos. Amor intenso.

Câncer – Dia positivo para resolver problemas domésticos e iniciar parcerias com pessoas da família. O otimismo aquece seu coração, vem muitos carinhos. Marte e Vênus, trazem saúde, amor, trabalho e dinheiro.

Leão – Dia que terá ótimas vibrações para trabalhos ligados ao público. Boas notícias sobre as finanças. Em alta viagens, compras, novos negócios e estabilidade com seu amor que precisa mais de você.

Virgem – Fase propícia para acelerar seus projetos financeiros. Chances positivas no trabalho incluindo parcerias com Aquário e Peixes. A pessoa amada está meio distante, evite os ciúmes.

Libra – A Lua está no seu signo e com isso voltam as boas energias. Estará comprometido com seus sentimentos, aposte na felicidade. Amplie os contatos com pessoas que podem estimular seu sucesso.

Escorpião – O seu dia ainda será de alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 23h18, até lá rotina e paciência. Cuidados especiais com a sua saúde. Amanhã tudo estará muito bem.

Sagitário – Um início de semana positivo, organize o setor profissional. Resolução de um problema do trabalho. Aumentam as chances de negociar por conta própria. Segurança em seu caso de amor.

Capricórnio – Você passa por um bom período e pode ganhar dinheiro com uma atividade extra. Terá capacidade de compreender as pessoas da família e dos amigos. Com seu amor estará mais simpático.

Aquário – A criatividade será a sua aliada e, com isso melhora o trabalho e chances de novos ganhos. Positivo para compras, viagens, início de projetos domésticos, pode ser com sua moradia. Amor e paixão.

Peixes – Nesta fase deve aproveitar a presença de Marte no seu signo, que aumentam as chances de ganho, de bons negócios, de colaboração no trabalho e tudo que traga dinheiro e sucesso. Amor envolvente.