Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (17)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

continua após publicidade

Alerta

Os cancerianos começam a semana no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Adie negociações e mudanças no trabalho. Procure ter paciência com sua família. No amor, evite fazer cobranças desnecessárias.

continua após publicidade

Áries – Marte está na sua sexta casa astral, isso significa colaboração no trabalho, nos negócios incluindo apoio de familiares. Aproxime-se mais dos parentes e usufrua de uma boa amizade. Amor com prazer.

Touro – Você passa por um bom período financeiro e profissional. Viva o momento, organize os negócios domésticos e conte com o melhor. Fase de compras, viagens e solução no amor. Faça um regime.

Gêmeos – A Lua está no seu signo e você se sente protegido pela família. Seu trabalho e negócios vão bem. Esqueça as pessoas negativas e cuide do seu sucesso financeiro. Relaxe, Vênus traz amor e alto astral.

continua após publicidade

Câncer – O seu dia será no alerta e o indicado será esperar a hora certa de fazer cobranças com seu amor e até com a família. Afaste os pensamentos negativos e viva bem no seu trabalho. Não faça novos gastos.

Leão – A forte influência de Mercúrio e Vênus, fazem você se fortalecer no ambiente doméstico. Mas, hoje será importante ouvir os outros antes de tomar decisões sobre seus negócios e trabalho. Vá com muita calma.

continua após publicidade

Virgem – Dia neutro em relação aos assuntos profissionais e negócios. Cuidado com as críticas ou mudanças no rumo do trabalho. Não fique alimentando mágoas. Faça sua parte no lar. Amor com ciúmes.

Libra – Nesta fase você irá mais devagar nos negócios e na vida familiar. Resolva com calma os problemas financeiros e dê um tempo para acertar as contas. Seu amor está em sintonia.

Escorpião – Precisará usar de muita paciência para organizar as mudanças no trabalho e negócios. O sucesso é questão de tempo. Vença os preconceitos e viva melhor. Ligue-se na família. Amor suave.

Sagitário – Dia em que poderá iniciar novos negócios e se associar a nativos de Câncer e Áries. Procure dispensar o mau humor e se acerte com seu amor. Cuide mais da saúde, evite os exageros.

Capricórnio – Nesta fase você deve seguir seus instintos e usufruir do bom relacionamento afetivo e familiar. Terá facilidade para resolver problemas financeiros. Novidades na vida profissional.

Aquário – Você transborda charme e sensualidade, e se acertará fácil com seu amor. O sucesso no trabalho e negócios fluem fácil. A família traz boas notícias. Conte com Escorpião e Gêmeos. Tente na loteria.

Peixes – Fase que o Sol em Câncer proporciona um período de tranquilidade no trabalho, nos negócios e no lar. Pode ir às compras e viajar. Acertos afetivos. Cuidado com os invejosos.

Siga o TNOnline no Google News