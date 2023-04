Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (17)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa ativa, por isso está sempre em busca de um novo objetivo que o estimule profissionalmente. O sucesso para este nativo é uma questão de tempo, e nunca desistirá de um sonho até alcançá-lo. Firme, audacioso e competente.

Alerta

Os piscianos ficam até às 22h10 no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Deixe o trabalho como está e não corra riscos financeiros. No amor, procure dar espaço para seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – O dia promete sucesso e tranquilidade no lar e trabalho. Seu otimismo e simpatia em alta trazem muita gente para o seu lado, inclusive familiares. Mas, a partir das 22h10 entrará no alerta.

Touro – Os contatos e as notícias sobre os negócios e trabalho são ótimas. Logo conseguirá acertar as finanças é só esperar mais uns dias. A família precisa de mais atenção. A vida afetiva vai bem.

Gêmeos – Você ainda tem alguns dias para se preparar para o inferno astral. Logo o Sol estará na sua desfavorável 12ª casa. Organize as finanças. Vênus, colabora com o setor afetivo. Dê apoio à nativos de Áries.

Câncer – A influência de Vênus desfavorece o setor afetivo e pede que controle os gastos. Nada de mudanças no trabalho ou negócios, deixe tudo como está. Procure liberar seus sentimentos afetivos.

Leão – Você vencerá os problemas da área profissional e deve dar força a Áries e Peixes. Lute pelos seus direitos, só não ultrapasse os limites, poderá encontrar pessoas falsas. Amor e lar bem colocados.

Virgem – Os assuntos ligados à saúde precisam de mais cuidados, faça um exame. Conseguirá atingir seus objetivos no trabalho. Haverá chances de organizar os gastos. Persista na solução da área afetiva.

Libra – Uma das suas maiores ambições profissionais agora podem se concretizar. Vênus, na sua positiva nona casa traz progresso e apoio. Amor com emoções. Tente em jogos.

Escorpião – Os obstáculos no lar serão facilmente solucionados com apoio de Gêmeos e Áries. Não se desespere com os problemas no trabalho, vem acertos importantes. Renovação no amor.

Sagitário – Fase que se adaptará fácil às mudanças na vida profissional. Conseguirá o equilíbrio financeiro desejado. Astral positivo para compras, viagens e tentar na loteria. Novos planos no amor.

Capricórnio – Dia que estará voltado a resolver assuntos da família. Seu astral está bem em relação aos gastos e empreendimento. Novos amigos. Chances de acertar a vida amorosa. Entrada extra de dinheiro.

Aquário – A Lua no seu signo traz excelentes energias astrais. Solução de problema de saúde. Fatos ou pessoas distantes trarão boas notícias. Sucesso no trabalho e melhora nos ganhos. Amor com definição.

Peixes – Você ainda passa pelo alerta, que só termina às 22h10, portanto até lá rotina. Não se desespere com problemas financeiros e espere que tudo será esclarecido. Não discuta com Câncer e Gêmeos.

