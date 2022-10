Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (17)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É um guerreiro, e nada o fará desistir de um objetivo. A liderança é dos pontos fortes deste nativo. Estará sempre ao lado da família. Adora a competição e não para no primeiro obstáculo. Vigoroso, interessado e companheiro.

Alerta

Os cancerianos passam a segunda-feira no alerta, e devem ficar dentro da rotina. Dê espaço para os colegas no trabalho. Evite gastos que não estejam previstos no orçamento. Fuja das discussões, principalmente com o seu par afetivo.

Áries – Você tem a presença de Júpiter no seu signo, o que proporciona melhoras significativas nos negócios e trabalho. Nesta fase pode iniciar sociedades comerciais. Amor com esperanças renovadas.

Touro – Período de novidades nos negócios, o crescimento financeiro será total. Pode pedir apoio da família. Controle da vida afetiva. Boa entrada de dinheiro. Conte com Libra e Virgem.

Gêmeos – A Lua esta no seu signo, você esta livre do alerta. Esperanças renovadas nos negócios, trabalho e crescimento financeiro. Curta mais a família. Viagens favorecidas. Carinhos da pessoa amada.

Câncer – O dia é de alerta e o ideal é rotina nos negócios. Evite exigências com a família. Controle o seu mau humor, não descarregue suas mágoas em ninguém. Desfavorável para viagens e compras.

Leão – O dia será repleto de bons acontecimentos, apoio para novos negócios, viagens e mudanças na área profissional. Arregace as mangas e vá a luta. A família traz mais segurança. Amor com paixão.

Virgem – Os astros prometem um clima especial no trabalho e negócios, com certeza deve faturar mais. A semana começa em alto astral com a família. Pode sair para compras pessoais. Sorte na paixão.

Libra – Chances de crescimento profissional. Os astros garantem um melhor faturamento. O clima no lar esta neutro, não há motivos para desavenças. Vênus, traz amor e paixão.

Escorpião – Você passa por uma fase de altos e baixos. Espere a entrada do Sol no signo para realizar mudanças no trabalho e negócios. Administre melhor seus rendimentos, senão terá dificuldades.

Sagitário – Um bom dia para sair da rotina e ir e ter muito equilíbrio no seu lar. Astral positivo para viagens e compras pessoais. Clima especial no setor doméstico e com o seu amor.

Capricórnio – Leve adiante os projetos ligados ao seu lar. Deixe a paz se instalar no seu coração. Recarregue as baterias, pode sair para negociar e resolver os problemas da família.

Aquário – Você passa por uma das melhores fases do ano, conseguirá expressar seus sentimentos. Positivo para realizar mudanças nos negócios e trabalho. Ótima chance de se aproximar de quem ama.

Peixes – O período pede atenção às mudanças que quer realizar no lar e trabalho. O ideal é esperar mais uns dias. Dê atenção à sua vida profissional, não espere colaboração. Amor com paixão.

