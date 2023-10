Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (16)

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta. Esta é uma das fases mais negativas do ano, Sol e Lua trazem todo tipo de dificuldades. Evite assumir novas responsabilidades no trabalho. No amor, procure ser menos ciumento.

Áries – Dia de agradáveis surpresas nos negócios, vem mudanças para aumentar os ganhos. Busque a companhia da família e saia para compras domésticas. Bons resultados para quem é funcionário.

Touro – Você será beneficiado pela presença de Vênus na sua quinta casa astral. Momento positivo para se reunir com sócios, colegas ou superiores para renovar os negócios e trabalho. Amor total.

Gêmeos – A fase é de sorte, vencerá com facilidade os problemas financeiros e profissionais. Lar em alto astral. Atração física motiva o relacionamento afetivo. Organismo saudável. Tente em jogos e loteria.

Câncer – O astral será favorável para solicitar favores da família. Chances de negócios imobiliários bem como mudança na decoração de casa. O trabalho vai bem. Dê apoio a nativos de Peixes e Libra.

Leão – Período positivo para negociar, viajar e iniciar projetos domésticos. Terá apoio para melhorar os ganhos e iniciar novos planos profissionais. Agradáveis surpresas no amor. Bom para compras e viagens.

Virgem – Você passa por um ótimo período e terá oportunidades para mudar os negócios, trabalho e conquistar a liberdade financeira. Hora de investir no amor. Lar, saúde e família bem posicionados.

Libra – A Lua está no seu signo, ao lado do Sol e Mercúrio trazem a possibilidade de organizar o lar, trabalho e mudar o caminho profissional. Vencerá todas as dificuldades. Simplifique a vida afetiva.

Escorpião – O momento é exigente no lar e trabalho. Não espere apoio ou compreensão da família. Você está no alerta e além da Lua, o Sol também está na sua desfavorável 12ª casa astral. Fique na rotina.

Sagitário – Fase que deve ir devagar nas suas exigências domésticas. Marte, está na sua desfavorável 12ª casa, e impede a realização de novos projetos de trabalho e negócios. Positivo no amor e finanças.

Capricórnio – Um bom dia no lar e com os amigos. Você passa por uma fase ótima no seu trabalho, negócios e relacionamento familiar. O clima atual é de harmonia com todos. Amor com charme.

Aquário – Sol e Lua na sua positiva nona casa, indica que pode sair da rotina. Trabalho e negócios com sucesso. Novas responsabilidades e caminhos abertos para ganhar mais. Positivo para viagens. Amor ousado.

Peixes – Dia que estará um tanto ansioso, evite discussões no lar, negócios e trabalho. Atue com boas energias para mudar as coisas. Adie fazer compras e viagens. Amor neutro.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

