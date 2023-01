Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (16)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Contatos sociais favorecidos. Inteligente, Vigoroso e de bom coração.

Alerta

Os escorpianos começam semana no alerta, e devem manter a rotina durante esta fase negativa. Controle os gastos para não entrar no vermelho Procure descansar mais nesse período. Evite discussões com a pessoa amada e família.

Áries – O seu em alta promete emoções na vida profissional. Apoio de familiares e envolvidos nos seus negócios. Chances de melhorar as finanças. Sucesso no amor, pode assumir compromisso.

Touro – Aumenta sua vontade de vencer e conquistar novos negócios. Fase de segurança no setor financeiro. Dia de agitação e boa convivência familiar. Modere a sua alimentação. Paixão em alta.

Gêmeos – Fase que encontrará oportunidades de mudar o rumo do trabalho e negócios. Se organize para ganhar mais. Somente não crie atritos com Escorpião e Aquário. Amor suave.

Câncer – Clima saudável no trabalho gerando lucros extras. Os planos para o futuro estão incríveis, muita descontração. Conte com Capricórnio e Touro. Saúde perfeita. Saia para compras. Amor ousado.

Leão – Período que resolverá a maior parte dos problemas profissionais. Seu astral é dos melhores, e com isso aumentam as chances de apoio a novos negócios. Se livrará dos inimigos. Bom para viagens e compras.

Virgem – A semana começa bem, com notícia sobre negócios e dinheiro. O trabalho exige mais atenção. Resolução dos problemas. Positivo para tentar em jogos e loterias. Descontração com seu amor.

Libra – Você esta livre do alerta e estará pronto para realizar mudanças em seu lar. As notícias sobre o trabalho e dinheiro serão positivas. Chances de ter novos amigos. Amor, lar e muita saúde, aproveite.

Escorpião – Dia de alerta, a Lua o desfavorece e o ideal é rotina. Evite gastos, viagens, compras, mudanças nos negócios ou trabalho. As relações familiares podem ficar estremecidas, não espere apoio.

Sagitário – Fase que haverá estabilidade e concretização de muitos dos projetos de trabalho. Inspiração e equilíbrio nas contas. Bons momentos com a sua família. Amor em destaque. Saúde perfeita.

Capricórnio – O Sol no seu signo é indício de tranquilidade nos negócios e trabalho. Chances de reconquistar a estabilidade financeira. Decisões familiares em alto astral. Dê mais atenção ao seu amor.

Aquário – Você ainda tem uns dias difíceis, o Sol só estará no seu signo a partir do dia 20, até lá rotina. Nada de excessos alimentares. Evite viagens, compras, visitas e mudanças no lar.

Peixes – A fase atual é neutra, o ideal é se programar de maneira positiva. Não deixe que os problemas do trabalho e negócios atrapalhem a vida familiar. Siga a rotina e não faça nenhuma mudança.

